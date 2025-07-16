Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Практически на всей линии фронта российско-украинской войны продолжаются ожесточенные бои. Украинские воины продвинулись на севере Сумщины.

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Россияне же имели определенные успехи в районах Купянска, Боровой и Торецка. Ситуацию на поле боя проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Так, бои 15 июля продолжались, в частности, в российской Курской области. Там россияне пытались наступать, в то же время российские военные блогеры сообщали и об украинских контратаках в направлении Теткино и вблизи Нового Пути.

Между тем на Сумщине украинские воины недавно достигли успехов: геолокационные видео зафиксировали присутствие Сил обороны в северной части Кондратовки.

А вот заявления роспропаганды о продвижении оккупантов вблизи Безсаловки и Рыжевки пока не подтверждены ничем.

На этом участке фронта, как рассказывают украинские пограничники, оккупанты осуществляют пешие атаки: к такой тактике россияне перешли после массового использования в июне мотоциклов, квадроциклов и багги.

Не удалось оккупантам продвинуться и на севере Харьковщины, несмотря на то, что 14 и 15 июля они продолжали наступление вблизи Зеленого и Волчанска. В то же время один из российских военкоров утверждал, что украинские войска безуспешно контратаковали к западу от Волчанска.

Также без продвижений завершились попытки россиян наступать в направлении Великого Бурлука. Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты атаковали к северу от Великого Бурлука вблизи Дегтярного и на северо-восток от Большого Бурлука вблизи Мелового.

А вот на Купянском направлении захватчики недавно продвинулись. Геолокационные видео от 14 июля зафиксировали присутствие оккупантов на севере от Красного Первого.

Российские "военкоры" же без подтверждений утверждали, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Красного Первого, на запад от Каменки (на северо-восток от Купянска), на юг от Долгенького (на север от Купянска) и на запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска).

В целом 14 и 15 июля российские войска атаковали на северо-запад от Купянска вблизи Кондрашовки, на северо-восток от Купянска вблизи Строевки и Каменки, на восток от Купянска в направлении Петропавловки и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и Новоегоровки, а также в направлении Песчаного.

Имели захватчики успехи и на Боровском направлении: видео от 15 июля подтвердило недавнее продвижение врага на северо-восток от Грековки.

14 и 15 июля российские войска наступали на северо-восток от Боровой в районе Колесниковки, Загрызово и Зеленого Гая и в направлении Новой Кругляковки и Богуславки и на юго-восток от Боровой в районе Грековки и в направлении Новосергиевки и Чернещины.

А вот атаки россиян на Лиманском направлении завершились для них без результата.

Наступать российские войска пытались на северо-запад от Лимана в направлении Шандриголово и Среднего; на север от Лимана у Карповки, Новомихайловки, Глущенкового, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины; на северо-восток от Лимана у Колодязей; и на восток от Лимана у Торского.

Без продвижений прошли наступательные операции россиян 15 июля на Северском направлении.

Захватчики в течение последних двух дней атаковали на северо-восток от Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки, на восток от Северска вблизи Верхнекаменского и на юго-восток от Северска вблизи Выемки и Ивано-Дарьевки.

Так же не удалось продвинуться оккупантам и в районе Часова Яра, где 15 июля продолжались бои. Россияне атаковали в самом городе, а также к юго-востоку от него – вблизи Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

Зато на Торецком направлении россияне, по утверждению аналитиков, оккупировали Новоспасское: они выложили видео с поднятием российского триколора в северо-западной части населенного пункта. Об оккупации Новоспасского заявили и в российском минобороны, однако некоторые российские пропагандисты, признавая присутствие сил РФ в населенном пункте, добавляли, что бои за него продолжаются.

Также на основании геолоцированных кадров от 7 и 14 июля в ISW заявили о недавнем продвижении оккупантов в северо-западной части Яблоновки и на юго-восток от Русина Яра (оба населенных пункта – к северо-западу от Торецка).

Заявления же российских "военкоров" о продвижении захватчиков на юг и северо-запад от Новоспасского, в восточной части Русина Яра, на северо-запад, юг и восток от Яблоновки, на север от Шевченко Первого и на юго-запад от Дилиевки пока подтверждений не имеют.

Известно, что 14 и 15 июля российские войска провели наступательные операции вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Дилиевки; на северо-запад от Торецка вблизи Шевченко Первого, Полтавки, Попового Яра, Русина Яра и Александро-Калинового, в направлении Катериновки и Степановки и на запад от Торецка вблизи Щербиновки и Новоспасского.

В то же время один из российских "военкоров" утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Попова Яра и Полтавки. А еще один связанный с Кремлем пропагандист назвал Торецк "серой зоной".

На Покровском направлении россияне подтвержденного прогресса не имели.

Без подтверждений российские Z-пропагандисты заявляли о захвате Новоторецкого к северо-востоку от Покровска и продвижении на юго-восток от Маяка, на запад от Разино и на запад от Новоэкономического. Они также утверждали, что российские войска якобы вошли в Родинское и Красный Лиман (оба к северо-востоку от Покровска).

Достоверно известно, что российские войска вели наступательные действия до самого Покровска; на северо-восток от Покровска в районе Разино, Новоторецкого и на Родинское, Красный Лиман, Владимировку, Бойковку, Федоровку; на восток от Покровска в районе Новоэкономичного, Миролюбовки, Проминя, Николаевки и на Мирноград; на юго-восток от Покровска возле Лысовки и Чунишино; на юг от Покровска возле Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска возле Котлино, Зверево и Удачного.

По наблюдениям украинских дроноводов, захватчики сейчас сосредотачиваются на восточном фланге на Покровском направлении. При этом российское военное командование отправляет плохо обученную пехоту для "прощупывания" украинской обороны. В атаку же на слабые участки обороны оккупанты бросают более профессиональный, лучше обученный и оснащенный личный состав.

Не принесли россиянам продвижений и атаки на Новопавловском направлении. Что не помешало российскому минобороны заявить о якобы захвате Воскресенки к юго-западу от Новопавловки, а российским "военкорам" в своих пабликах – "захватить" Грушковское и "продвинуться" на северо-восток от Толстого и на северо-запад от Мирного (оба на юго-запад от Новопавловки).

Если же отбросить российские безосновательные заявления, то оккупационные войска 14 и 15 июля вели наступательные действия на саму Новопавловку; на северо-восток от Новопавловки возле Муравки; на юго-восток от Новопавловки возле Алексеевки и Дачного; на юг от Новопавловки возле Запорожья, Комара, Федоровки, Ялты, Пербудовы; и к Филии на юго-запад от Новопавловки в районе Поддубного, Мирного, Новохатского, Воскресенки, Грушковского и на Лисное, Новоселовку и Александрополь.

Не имели россияне успехов и на направлении Великой Новоселки.

14 и 15 июля российские войска провели наступательные операции на северо-запад от Великой Новоселки вблизи Вольного Поля и Шевченко и в направлении Камышевахи и Малиевки, а также на запад от Великой Новоселки вблизи Зеленого Поля и Новоселки и в направлении Темировки на Днепропетровщине, а также юго-запад от Великой Новоселки вблизи Новополя.

Без подтвержденных продвижений атаковали россияне в направлении Гуляйполя. При этом российская пропаганда заявляла о якобы продвижении оккупантов на север от Малиновки.

Безуспешными стали и атаки захватчиков на западе Запорожской области, где в течение последних двух дней они атаковали на юго-запад от Орехова вблизи Каменского и на запад от Орехова вблизи Плавней.

Не удалось россиянам также продвинуться на Херсонщине, где они совершили ограниченные наступления, в частности на северо-восток от Херсона вблизи Антоновского моста и на юго-запад от Херсона вблизи островов Забич и Козулисский.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что в Кремле отвергли требование Трампа о прекращении огня в Украине. Ключевой причиной аналитики считают убеждение российского диктатора Владимира Путина в том, что российская армия способна воевать бесконечно долго и в конце концов победить, а также его уверенность в том, что российская экономика способна выдержать давление западных санкций.

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