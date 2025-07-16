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Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Лилия Рагуцкая
War
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Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Практически на всей линии фронта российско-украинской войны продолжаются ожесточенные бои. Украинские воины продвинулись на севере Сумщины.

Видео дня

Россияне же имели определенные успехи в районах Купянска, Боровой и Торецка. Ситуацию на поле боя проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Так, бои 15 июля продолжались, в частности, в российской Курской области. Там россияне пытались наступать, в то же время российские военные блогеры сообщали и об украинских контратаках в направлении Теткино и вблизи Нового Пути.

Между тем на Сумщине украинские воины недавно достигли успехов: геолокационные видео зафиксировали присутствие Сил обороны в северной части Кондратовки.

А вот заявления роспропаганды о продвижении оккупантов вблизи Безсаловки и Рыжевки пока не подтверждены ничем.

На этом участке фронта, как рассказывают украинские пограничники, оккупанты осуществляют пешие атаки: к такой тактике россияне перешли после массового использования в июне мотоциклов, квадроциклов и багги.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Не удалось оккупантам продвинуться и на севере Харьковщины, несмотря на то, что 14 и 15 июля они продолжали наступление вблизи Зеленого и Волчанска. В то же время один из российских военкоров утверждал, что украинские войска безуспешно контратаковали к западу от Волчанска.

Также без продвижений завершились попытки россиян наступать в направлении Великого Бурлука. Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты атаковали к северу от Великого Бурлука вблизи Дегтярного и на северо-восток от Большого Бурлука вблизи Мелового.

А вот на Купянском направлении захватчики недавно продвинулись. Геолокационные видео от 14 июля зафиксировали присутствие оккупантов на севере от Красного Первого.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Российские "военкоры" же без подтверждений утверждали, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Красного Первого, на запад от Каменки (на северо-восток от Купянска), на юг от Долгенького (на север от Купянска) и на запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска).

В целом 14 и 15 июля российские войска атаковали на северо-запад от Купянска вблизи Кондрашовки, на северо-восток от Купянска вблизи Строевки и Каменки, на восток от Купянска в направлении Петропавловки и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и Новоегоровки, а также в направлении Песчаного.

Имели захватчики успехи и на Боровском направлении: видео от 15 июля подтвердило недавнее продвижение врага на северо-восток от Грековки.

14 и 15 июля российские войска наступали на северо-восток от Боровой в районе Колесниковки, Загрызово и Зеленого Гая и в направлении Новой Кругляковки и Богуславки и на юго-восток от Боровой в районе Грековки и в направлении Новосергиевки и Чернещины.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

А вот атаки россиян на Лиманском направлении завершились для них без результата.

Наступать российские войска пытались на северо-запад от Лимана в направлении Шандриголово и Среднего; на север от Лимана у Карповки, Новомихайловки, Глущенкового, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины; на северо-восток от Лимана у Колодязей; и на восток от Лимана у Торского.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Без продвижений прошли наступательные операции россиян 15 июля на Северском направлении.

Захватчики в течение последних двух дней атаковали на северо-восток от Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки, на восток от Северска вблизи Верхнекаменского и на юго-восток от Северска вблизи Выемки и Ивано-Дарьевки.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Так же не удалось продвинуться оккупантам и в районе Часова Яра, где 15 июля продолжались бои. Россияне атаковали в самом городе, а также к юго-востоку от него – вблизи Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

Зато на Торецком направлении россияне, по утверждению аналитиков, оккупировали Новоспасское: они выложили видео с поднятием российского триколора в северо-западной части населенного пункта. Об оккупации Новоспасского заявили и в российском минобороны, однако некоторые российские пропагандисты, признавая присутствие сил РФ в населенном пункте, добавляли, что бои за него продолжаются.

Также на основании геолоцированных кадров от 7 и 14 июля в ISW заявили о недавнем продвижении оккупантов в северо-западной части Яблоновки и на юго-восток от Русина Яра (оба населенных пункта – к северо-западу от Торецка).

Заявления же российских "военкоров" о продвижении захватчиков на юг и северо-запад от Новоспасского, в восточной части Русина Яра, на северо-запад, юг и восток от Яблоновки, на север от Шевченко Первого и на юго-запад от Дилиевки пока подтверждений не имеют.

Известно, что 14 и 15 июля российские войска провели наступательные операции вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Дилиевки; на северо-запад от Торецка вблизи Шевченко Первого, Полтавки, Попового Яра, Русина Яра и Александро-Калинового, в направлении Катериновки и Степановки и на запад от Торецка вблизи Щербиновки и Новоспасского.

В то же время один из российских "военкоров" утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Попова Яра и Полтавки. А еще один связанный с Кремлем пропагандист назвал Торецк "серой зоной".

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

На Покровском направлении россияне подтвержденного прогресса не имели.

Без подтверждений российские Z-пропагандисты заявляли о захвате Новоторецкого к северо-востоку от Покровска и продвижении на юго-восток от Маяка, на запад от Разино и на запад от Новоэкономического. Они также утверждали, что российские войска якобы вошли в Родинское и Красный Лиман (оба к северо-востоку от Покровска).

Достоверно известно, что российские войска вели наступательные действия до самого Покровска; на северо-восток от Покровска в районе Разино, Новоторецкого и на Родинское, Красный Лиман, Владимировку, Бойковку, Федоровку; на восток от Покровска в районе Новоэкономичного, Миролюбовки, Проминя, Николаевки и на Мирноград; на юго-восток от Покровска возле Лысовки и Чунишино; на юг от Покровска возле Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска возле Котлино, Зверево и Удачного.

По наблюдениям украинских дроноводов, захватчики сейчас сосредотачиваются на восточном фланге на Покровском направлении. При этом российское военное командование отправляет плохо обученную пехоту для "прощупывания" украинской обороны. В атаку же на слабые участки обороны оккупанты бросают более профессиональный, лучше обученный и оснащенный личный состав.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Не принесли россиянам продвижений и атаки на Новопавловском направлении. Что не помешало российскому минобороны заявить о якобы захвате Воскресенки к юго-западу от Новопавловки, а российским "военкорам" в своих пабликах – "захватить" Грушковское и "продвинуться" на северо-восток от Толстого и на северо-запад от Мирного (оба на юго-запад от Новопавловки).

Если же отбросить российские безосновательные заявления, то оккупационные войска 14 и 15 июля вели наступательные действия на саму Новопавловку; на северо-восток от Новопавловки возле Муравки; на юго-восток от Новопавловки возле Алексеевки и Дачного; на юг от Новопавловки возле Запорожья, Комара, Федоровки, Ялты, Пербудовы; и к Филии на юго-запад от Новопавловки в районе Поддубного, Мирного, Новохатского, Воскресенки, Грушковского и на Лисное, Новоселовку и Александрополь.

Не имели россияне успехов и на направлении Великой Новоселки.

14 и 15 июля российские войска провели наступательные операции на северо-запад от Великой Новоселки вблизи Вольного Поля и Шевченко и в направлении Камышевахи и Малиевки, а также на запад от Великой Новоселки вблизи Зеленого Поля и Новоселки и в направлении Темировки на Днепропетровщине, а также юго-запад от Великой Новоселки вблизи Новополя.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Без подтвержденных продвижений атаковали россияне в направлении Гуляйполя. При этом российская пропаганда заявляла о якобы продвижении оккупантов на север от Малиновки.

Безуспешными стали и атаки захватчиков на западе Запорожской области, где в течение последних двух дней они атаковали на юго-запад от Орехова вблизи Каменского и на запад от Орехова вблизи Плавней.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Не удалось россиянам также продвинуться на Херсонщине, где они совершили ограниченные наступления, в частности на северо-восток от Херсона вблизи Антоновского моста и на юго-запад от Херсона вблизи островов Забич и Козулисский.

Украинские войска продвинулись на севере Сумщины, оккупанты – в районах Купянска, Боровой и Торецка: анализ ISW

Напомним, ранее в ISW констатировали, что в Кремле отвергли требование Трампа о прекращении огня в Украине. Ключевой причиной аналитики считают убеждение российского диктатора Владимира Путина в том, что российская армия способна воевать бесконечно долго и в конце концов победить, а также его уверенность в том, что российская экономика способна выдержать давление западных санкций.

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