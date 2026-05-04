Украинские войска продвинулись на северо-запад от Орехова – ISW

На фронте в Украине продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны и российской оккупационной армией. Так, сейчас российские войска усиливают давление на Купянском направлении и провели миссии инфильтрации в районе Славянска Донецкой области и вблизи Доброполья на Запорожье.

Зато украинские воины продвинулись на северо-запад от Орехова: опровергнуты заявления российского минобороны о захвате нескольких населенных пунктов на этом направлении. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

На севере Сумщины россияне накануне продолжали наступательные операции, но не продвинулись вперед.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 3 мая сообщил, что российские войска пытаются продвинуться вдоль границы Сумской области и дальше вглубь региона, особенно в районе Грабовского и Миропольского.

Тем временем один из российских Z-блогеров раскритиковал неназванных "коллег" за заявления о ситуации на Сумщине, основанные на словах отдельных источников. Его возмутило, что те, послушав отдельных "всепропальщиков" по направлению, подвергли сомнению российские заявления о захвате Корчаковки в Сумской области.

Харьковская область

На севере Харьковщины российские атаки тоже не принесли оккупантам подтвержденных успехов. Хотя российские пропагандисты и утверждали, что оккупанты якобы вошли в Караичное.

Пилоты БпЛА из одного из украинских подразделений тем временем рассказали, что в конце апреля на Харьковщине им удалось уничтожить российскую командно-штабную машину и систему радиоэлектронной борьбы "Житель" Р-330Ж.

О боях на Великобурлукском направлении сообщений не было ни с российской, ни с украинской стороны.

На Купянском направлении оккупанты активизировались.

По словам Трегубова, россияне давят на Купянск через Голубовку с севера, а также с востока. В феврале и марте на этом участке фронта было некоторое затишье: оккупанты были заняты активными ротациями.

Активность оккупанты возобновили в апреле, пользуясь тем, что благодаря появлению листьев на деревьях им легче проводить инфильтрации, а весенние дожди и туманы снижают эффективность украинских дроновых ударов.

Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты якобы продвинулись в Подолах на востоке от Купянска.

Также оккупанты заявили, что российские войска атаковали 3 мая на юг и юго-запад от Боровой.

Донецкая область

Российские войска усиливают атаки на высоты к северо-востоку от Славянска и недавно возобновили ночные штурмы в этом районе – после украинских контратак.

Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец 3 мая сообщил, что российские войска усиливают попытки захватить высоты вблизи Закитного (к северо-востоку от Славянска), с которых украинские войска могут наносить удары беспилотниками и артиллерией по российским войскам в низине к востоку от Славянска.

Запорожец заявил, что российские войска возобновили ночные штурмы после ночи с 16 на 17 апреля, используя противотепловые плащи, и что оккупанты намерены привлечь личный состав тыла к пехотным штурмам из-за больших потерь.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись к дороге O0527 Пришиб-Шандриголовое к северо-западу от Лимана.

Войска РФ осуществили миссии по инфильтрации в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 и 3 мая, зафиксировали, как украинские войска нанесли удары по российским позициям в восточной части Константиновки, южной части Степановки и в центре Долгой Балки (оба населенных пункта расположены к юго-западу от Константиновки). Это, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 апреля, показывают, как украинские войска нанесли удар по российскому военнослужащему на Донецкой железной дороге на юго-востоке Константиновки, что, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации, которая состоялась раньше, чем в течение последних 24 часов.

3 мая российские войска продолжали наземные наступления на восток и юго-восток от Доброполья, а также на северо-запад, юго-запад и запад от Покровска, но не продвигались вперед.

Также накануне российские войска продолжили наземные наступления в направлении Новопавловки, но не достигли подтвержденного прогресса.

Российский военный блогер тем временем утверждал, что российские войска якобы захватили восточную Новопавловку до восточного (левого) берега реки Солона.

3 мая российские войска продолжили ограниченные наземные наступления к юго-востоку от Александровки, но не продвинулись вперед, поскольку, как сообщается, украинские войска контратаковали в этом районе.

Запорожская область

3 мая российские войска продолжили миссии по инфильтрации на северо-запад и юго-запад от Гуляйполя.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 апреля, показывают украинский удар по российскому военнослужащему в ветрозащитной полосе к западу от Доброполья, что, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации, которая не происходила в течение последних 24 часов.

Российский источник утверждает, что российский заградительный отряд якобы действует в Запорожской области, вероятно, имея в виду Гуляйпольское направление. По словам росвоенкора, речь идет об операторах беспилотников специального заградительного отряда "Кристалл" (Восточная группировка войск ВС РФ), которые наносят удары по украинским войскам, а также, вероятно, по самим россиянам, которые отступают или отказываются атаковать.

"ISW в течение войны наблюдала различные сообщения о том, что российские войска использовали заградительные отряды, чтобы принудить российских солдат к бою, и примечательно, что российский военный блогер идентифицировал названный заградительный отряд, действующий на передовой. Из отчетов российского военного блогера непонятно, проводит ли специальный заградительный отряд "Кристалл" операции, типичные для заградительных войск, в дополнение к операциям беспилотников против украинских войск", – отметили в ISW.

Российские военные блогеры все чаще признают, что украинские войска наступают в контратаках к северо-западу от Орехова.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что украинские войска продвинулись на юг от Лукьяновского (на северо-запад от Орехова), а российские военные блогеры 3 мая заявили, что украинские войска взяли под контроль Лукьяновское и продвинулись на юго-запад от него, а также на север от Степового (на запад от Орехова).

"Сообщения военных блогеров указывают на то, что российские войска, вероятно, не удерживают позиций в Павловке, Новобойковском или южной Магданиловке, а также на полях к югу от Лукьяновского или к востоку от Степногорска (все к северо-западу от Орехова), вопреки заявлениям России", – отметили в ISW.

Аналитики обратили внимание, что связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что российские войска не делают ничего для исправления ситуации в этом районе. Другой российский военный блогер утверждал, что российские войска больше не контролируют полностью район Лукьяновское-Новояковлевка (к северо-западу от Орехова), но что этот район сейчас примерно поровну перемежеван украинскими и российскими позициями.

"Эти сообщения подтверждают сообщения украинского военного наблюдателя Константина Машовца от 29 апреля о том, что украинские войска продвинулись на юг от Приморского, а российские войска удерживали лишь ограниченные позиции в южном Приморском.[ISW расширила украинский полигон контрнаступления на своем контроле местности главным образом в соответствии с предоставленными Россией карт и отчетов Машовца", – добавили аналитики.

Херсонская область

3 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Херсона, но не продвигались вперед.

