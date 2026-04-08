Украинские войска продвинулись на Славянском направлении – ISW

Украинские воины осуществили успешное контрнаступление вблизи Мелового на Харьковщине. Также они продвинулись на Славянском направлении.

Зато оккупанты просчитались в районе Волчанска и Родинского, при этом часть заявленных ранее Россией "успехов" была опровергнута. О ситуации на поле боя рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумское направление

Попытки российских войск наступать на Сумщине снова остались безрезультатными для оккупантов.

Российские войска накануне атаковали вблизи Юнаковки и Алексеевки.

Харьковское направление

На Харьковском направлении российские войска недавно провели операцию по инфильтрации.

Это подтверждают геолоцированные кадры ударов украинских сил по российскому военнослужащему в центральной части Вильчи вблизи Волчанска.

Однако, подчеркивают аналитики, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий

6 и 7 апреля российские войска наступали в районе Волчанска, Волчанских Хуторов и Старицы, а также в направлении Верхней Писаревки и Избицкого. Российские пропагандисты также заявляли об украинской контратаке под Избицким.

Великобурлукское направление

Безрезультатными остались и российские атаки в направлении Великого Бурлука. Там захватчики пытались продвинуться в направлении Колодезного.

Также, по данным Сил обороны, украинские защитники из подразделений 129-й тяжелой механизированной бригады провели успешное наступление вблизи пограничного села Меловое в Ольховатской громаде Харьковской области.

В штурме приняли участие подразделения 129-го специального стрелкового батальона "Шквал" и первого механизированного батальона при поддержке операторов дронов из подразделения Rugby Team и артиллерии.

Украинская бронетехника доставила штурмовые группы на рубежи развертывания, откуда они в пешем порядке добрались до российских позиций и зачистили их. В это время дроновые и артиллерийские подразделения бригады подавляли вражескую пехоту и вели контрбатарейную борьбу, не давая вражеской артиллерии работать по штурмовым группам. Раненых украинских военных при необходимости эвакуировали с помощью НРК.

Купянское направление

7 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

6 и 7 апреля российские войска атаковали в пределах самого Купянска, вблизи Петропавловки, возле Песчаного и Куриловки, а также в направлении Ковшаровки и Новоосинового.

Некоторые российские источники утверждали, что украинские войска контратаковали на севере Купянска.

Боровское направление

6 и 7 апреля российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Боровой вблизи Новосергиевки и к юго-востоку от Боровой вблизи Твердохлебово, но не продвинулись вперед.

Славянское направление

Украинские войска недавно продвинулись на Cлавянском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 апреля, показывают, как оккупанты обстреливают украинские позиции в центре Ямполя (к юго-востоку от Лимана), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

Без подтверждений российские пропагандисты заявляли о продвижении оккупантов в западной части Яровой и к северо-востоку от Никифоровки (на юго-востоке от Славянска). Северную часть Никифоровки оккупанты "записали" в "серую зону".

Также аналитики опровергли полный контроль войск РФ над Липовкой и Федоровкой Второй, о чем в России заявили 26 марта: на кадрах, снятых после этого заявления, зафиксированы удары россиян по украинским позициям в обоих населенных пунктах.

6 и 7 апреля российские войска атаковали вблизи самого Лимана, возле Святогорска, Ставки, Дробышево, в направлении Ямполя, Кривой Луки и Резниковки, в направлении Рай-Александровки, возле Липовки, Федоровки Второй и Никифоровки.

На Славянском направлении оккупанты чаще проводят штурмы с применением мототехники: недавно во время атаки они использовали 15 мотоциклов. Атака провалилась.

Российский пропагандист тем временем заявлял, что российские войска атаковали украинские мосты и другие переправы через реку Северский Донец вблизи Маяков, Озерного и Еремовки (все на юго-запад – юго-восток от Лимана), а также железнодорожные переезды вдоль линии Сосновое-Святогорск (на северо-запад от Лимана).

Тактический район Константиновка – Дружковка

7 апреля российские войска продолжали наступательные операции на тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.

Без подтверждений российские пропагандисты заявляли о продвижении оккупантов на северо-запад от Ступочек, на юг от Ильиновки и на северо-восток от Степановки, а также о захвате Берестка (к югу от Константиновки).

Российские войска атаковали возле самой Константиновки, возле Приволья, Миньковки, Маркового и на Майское, вблизи Иванополья, Плещеевки, Клебан-Бык, Степановки и Ильиновки возле Русиного Яра и Софиевки.

Украинские силы якобы контратаковали в Константиновке, жаловались российские "военкоры".

На этом участке фронта россияне перешли от отправки штурмовых групп из двух-трех солдат к атакам с одним солдатом каждые 20-30 минут.

Российские военные блогеры заявляют, что Минковка и Ильиновка остаются в "серой зоне".

Доброполье

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в тактическом районе Доброполья 7 апреля.

Покровское направление

Российские войска недавно провели операцию по инфильтрации на Покровском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, показывают, что украинские войска наносят удар по российским позициям к юго-западу от Родинского (к северу от Покровска). По оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Российские войска атаковали под самым Покровском, возле Гришино и на Новоалександровку и Васильевку, возле Родинского и Белицкого, возле Мирнограда и Ривного, возле Удачного, Новоподгороднего и Котлино.

Украинские войска продолжили атаки на российские военные объекты на передовой на Покровском направлении. 7 апреля Генеральный штаб Украины сообщил об ударах по российскому пункту управления беспилотниками вблизи Удачного и по скоплению личного состава вблизи Родинского.

Новопавловское направление

6 и 7 апреля российские войска продолжали наступательные операции вблизи самой Новопавловки, вблизи Новониколаевки и Муравки, а также вблизи Филиала и Дачного, но не продвинулись вперед.

Александровское направление

7 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска наступали возле Ивановки, вблизи Январского, Мирного, Александрограда, возле Красногорского и на Вербовое, Злагоду, Приволье, Вороное, Сосновку, Березовое, Терновое, Калиновское, на Терноватое, Бойково и Риздвянку.

Тем временем удары украинских беспилотников предотвращают российские моторизованные атаки на Александровском направлении. Благодаря точным ударам россияне вынуждены были отказаться от штурмов с использованием мотоциклов и вездеходов под прикрытием тяжелой техники и танков – вернувшись к тактике проникновения небольших групп.

Украинские войска продолжили атаковать российские военные объекты на передовой на Александровском направлении. 7 апреля Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска нанесли удар по скоплению российского личного состава вблизи Красногорского.

Гуляйпольское направление

7 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска атаковали под Гуляйполем, возле Варваровки, Святопетровки, Прилук, Еленоконстантиновки, Доброполье, Цветково, Зеленого и на Воздвижевку и Верхнюю Терсу, возле Зализнычного и Горького, в районе Чаривного и Мирного, в направлении Гуляпольского.

Западная часть Запорожской области

7 апреля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Без подтверждений россияне заявили о своем якобы продвижении на юго-запад от Новояковлевки (к северо-западу от Орехова).

6 и 7 апреля российские войска атаковали вблизи Щербаков. Связанный с Кремлем Z-блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Приморского, Речного, Степногорска и Новояковлевки (все к северо-западу от Орехова).

Еще один прокремлевский пропагандист заявил 6 апреля, что российские войска пытаются сдерживать продвижение украинцев в западной части Запорожской области, и обвинил российское военное руководство в ложных сообщениях о продвижении и преждевременных заявлениях о захвате.

Херсонское направление

6 и 7 апреля российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Херсона в направлении Антоновского моста и на юго-запад от Херсона вблизи Белогрудского острова, но не продвинулись вперед.

Як писав OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, що украинские контратаки срывают планы оккупантов на наступление: российские войска столкнулись с дилеммой. Они должны решать: готовиться им к наступательным действиям или сконцентрировать усилия на удержании ранее захваченных позиций.

