Украинские войска продвинулись у Боровой и Лимана: анализ боевых действий от ISW

На Лиманском направлении продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых украинские войска продолжают сдерживать продвижение российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники имели успехи на этом участке фронта и смогли продвинуться в районе Боровой и Лимана.

Кроме того, украинские войска недавно отбили Дружелюбовку к юго-востокк от Боровой. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация на поле боя

Геолокационные кадры, опубликованные 28 сентября, показывают, что украинские военнослужащие продвинулись к Дружелюбовке. В то же время геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на юго-восточной окраине Грековки (юго-восток от Боровой).

За последние сутки оккупационная армия РФ продолжила наступление юго-восточнее Боровой в районе Грековки и Ольговки. По информации аналитиков, операторы беспилотников российского Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" действуют на Боровом направлении.

Геолокационные кадры также показывают, что украинские войска недавно отвоевали позиции к востоку от Карповки (северо-западнее Лимана). В свою очередь россияне захватили позиции в западной части Заречного к северо-востоку от Лимана.

В целом на этом участке фронта российские войска продолжают наступление к северу от Лимана в районе Новомихайловки и Ставок; к северо-западу от Лимана в районе Карповки, Среднего, Шандрыголового и Новоселовки и в направлении Дробышева; к северо-востоку от Лимана в районе Колодязи, Ямполовки и Торского; и к юго-востоку от Лимана в районе Ямполя и в районе Серебрянского леса.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил 30 сентября, что российские войска используют барражирующие боеприпасы "Ланцет" и "Молния" для поддержки своих наступательных операций в этом районе. Военный подчеркнул, что российские войска используют дроны "Молния" в качестве "материнских кораблей" для транспортировки FPV-дронов в украинские ближние тыловые районы.

Напомним, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска устроили комбинированную атаку на Харьков. По городу били КАБами и баллистическими ракетами, прозвучала серия взрывов. Есть разрушения, вспыхнули пожары, пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Купянск находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев. По его словам, в городе проводятся активные контрдиверсионные мероприятия, а въезд для гражданских пока ограничен.

