Купянск под контролем ВСУ: в Генштабе рассказали, что происходит в городе

Купянск находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев. По его словам, в городе проводятся активные контрдиверсионные мероприятия, а въезд для гражданских пока ограничен.

Представитель также сообщил корреспонденту Укринформ, что на северных окраинах Купянска украинские военные осуществляют поисково-ударные действия против российских оккупантов. Генштаб ВСУ добавил, что на этом направлении враг трижды пытался прорваться через оборону, и одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Бои на других направлениях

По информации Генерального штаба, в течение суток произошло 44 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупационными подразделениями. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где было зафиксировано 18 атак.

Несмотря на значительное давление, украинские военные удерживают свои позиции. Командование отмечает, что ситуация остается контролируемой, хотя угроза повторных штурмов со стороны врага сохраняется.

Ситуация в громаде

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин подтвердил, что город находится под массированным обстрелом. По его словам, российские войска применяют танки, минометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня и FPV-дроны.

Беседин отметил, что одной из главных проблем является использование оккупантами дронов на оптоволокне, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Он добавил, что враг фактически контролирует все логистические пути на подступах к городу, используя беспилотники для наблюдения и атак.

Тяжелые условия для гражданских

В Купянске сейчас отсутствует любая критическая инфраструктура – нет электроэнергии, газа, водоснабжения и мобильной связи. Люди остались без социальных услуг и даже без возможности получить базовую помощь. Это создает дополнительное давление как на местную власть, так и на военных.

Несмотря на сложные условия, сотни жителей до сих пор не покинули город. По данным местной администрации, по состоянию на 25 сентября в Купянске на правобережье остаются около 680 гражданских, еще 1660 – на территории громады. Власти отмечают, что в нынешних условиях обеспечить их потребности практически невозможно.

Чиновники прямо призывают людей эвакуироваться. Они объясняют, что не могут завезти ни гуманитарную помощь, ни строительные материалы. К тому же присутствие гражданских в городе затрудняет работу Сил обороны, которые вынуждены действовать осторожнее, чтобы избежать лишних жертв среди мирного населения.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что в Купянске идут тяжелые уличные бои с российскими ДРГ. ВСУ повторно повредили газотранспортную трубу, по которой оккупанты переправлялись через реку Оскол.

