Враг бьет из всего имеющегося вооружения: в Купянске критическая ситуация – ГВА

Российская оккупационная армия продолжает обстрел Купянска Харьковской области из всего имеющегося вооружения. В самом же городе продолжается контрдиверсионная операция и ликвидация вражеских ДРГ.

Захватчики терроризируют город танками, минометами, артиллерией, РСЗО и FPV-дронами. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Обстановка в городе

По словам главы администрации, в Купянске сохраняется критическая ситуация из-за присутствия диверсионно-разведывательных групп и массированный обстрелов непосредственно города и территории громады.

Он отметил, что враг пользуется близостью фронта и обстреливает Купянск из всего спектра вооружения. Одну из главных опасностей представляют FPV-дроны на оптоволокне, не подлежащие радиоэлектронной борьбе. Начальник местной администрации констатировал, что все логистические пути на подступах к городу и внутри города контролируются дронами врага.

На данный момент в Купянске полностью отсутствует инфраструктура – нет энерго-, водо-, газоснабжения, мобильной связи и социальных услуг. Несмотря на это, сотни людей до сих пор не эвакуировались. По состоянию на 25 сентября известно о 680 гражданских на правобережье города Купянск, которые отказываются эвакуироваться, и 1660 людей на территории громады.

При этом местные власти отмечают, что уже не могут завезти гуманитарную помощь или строительные материалы, поэтому призывают к эвакуации. Помимо тяжелых условий проживания присутствие гражданских также мешает Силам обороны работать в полной мере.

Что предшествовало

Вечером 12 сентября аналитики DeepState заявили, что захватчики в районе Купянска построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты. Аналитики утверждали, что маршрут по трубе до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

Аналитики DeepState констатировали, что благодаря такой логистике организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги.

Напомним, российские войска постоянно пытаются прорваться диверсионно-разведывательными группами в Купянск Харьковской области. Такие группы обычно состоят из 2-5 человек и действуют под видом гражданских, но Силы обороны Украины отражают эти атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что в Купянске идут тяжелые уличные бои с российскими ДРГ. ВСУ повторно повредили газотранспортную трубу, по которой оккупанты переправлялись через реку Оскол.

