Украинские войска продвинулись в направлениях Александровки и Гуляйполя – ISW

Украинские войска продолжают постепенно укреплять свои позиции на южном направлении фронта. Последние геолокационные видео свидетельствуют о продвижении подразделений сразу на нескольких участках.

Видео дня

В то же время продолжаются контратаки и удары по скоплениям российских войск. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно продвинулись в направлении Александровки. Опубликованные 13 июня видеозаписи с геолокацией подтверждают активность украинских подразделений на нескольких позициях в районе населенного пункта Терново.

В частности, зафиксированы действия украинских сил к северо-востоку и востоку от Тернового, а также к северу от Запорожья и на юго-востоке Новогеоргиевки. По имеющимся данным, украинские подразделения смогли продвинуться вперед, освободить населенные пункты Новогеоргиевка и Березовое, а также закрепиться на новых позициях.

Дополнительные видеоматериалы свидетельствуют о незначительном продвижении украинских войск в северной части Новогеоргиевки. Это указывает на постепенное расширение зоны контроля в этом районе и попытки выровнять линию фронта.

Главные истории дня

В то же время российские военные блогеры сообщают об активных контратаках украинских сил в направлении Александровки. По их оценкам, украинские подразделения смогли продвинуться на глубину от пяти до восьми километров вблизи нескольких населенных пунктов. Также высказываются опасения относительно возможного дальнейшего продвижения украинских сил в направлении Комара.

Параллельно украинские войска демонстрируют активность и в направлении Гуляйполя. По данным геолокационных видео, обнародованных 13 июня, украинские подразделения продвинулись к востоку от Доброполья, что к северо-западу от Гуляйполя.

В то же время российские войска пытаются проводить операции по проникновению в этом же направлении. В частности, видео от 14 июня фиксируют действия российских подразделений к юго-западу от Косовцево и на юго-востоке Воздвиженовки. По оценкам аналитиков, эти действия были попытками закрепиться на новых позициях после проникновения.

Помимо маневров на линии фронта, украинские силы продолжают наносить удары по тыловым позициям противника. В направлении Орехова продолжается операция по уничтожению скоплений российских войск и техники.

По информации Генерального штаба ВСУ, 13 июня или в ночь на 14 июня украинские подразделения нанесли удар по району сосредоточения российских военных вблизи населенного пункта Жеребянки, расположенного примерно в трех километрах от линии фронта.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что из-за постоянных потерь техники оккупанты вынуждены прибегать к нестандартным методам сокрытия перевозок. В частности, для маскировки топливных цистерн оккупанты начали использовать транспорт, внешне похожий на гражданские молоковозы и другие автомобили для перевозки продуктов питания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины, не привлекая особого внимания в информационном пространстве, проводят операцию по изоляции Крыма и юго-западного фланга фронта. В случае успеха это может привести к самоизоляции полуострова и превращению его из военного плацдарма, места "проекции силы" страны-агрессора России, в неразрешимую проблему для Кремля.

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