Украинские войска продвинулись в районе Боровой и Гуляйполя – ISW

Практически по всему фронту в Украине не стихают бои, однако в подавляющем большинстве они не приводят к изменениям линии соприкосновения. Противостояние последних дней принесло оккупантам лишь незначительное продвижение на Харьковском и Славянском направлениях.

А вот украинские воины имели успехи на Боровском и Гуляйпольском направлениях. Подробности о ситуации на фронте раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Сумское направление

На Сумщине российские войска продолжали атаки. Подтвержденного прогресса они не достигли.

Это не помешало российским пропагандистам 12 февраля заявить о якобы продвижении оккупантов на юго-восток от Алексеевки и на юг от Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы).

11 и 12 февраля российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы в направлении Корчаковки и к северо-востоку от облцентра вблизи Юнаковки.

Связанный с российской группировкой войск "Север" Z-блогер тем временем заявил, что украинские войска контратаковали в Краснопольском районе (к юго-востоку от Сум).

Харьковское направление

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области. Незначительное продвижение оккупантов к северу от Зыбино подтверждают видеозаписи от 11 февраля.

11 и 12 февраля российские войска атаковали на северо-восток от Харьковавблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Графского, Старицы, Симиновки и в направлении Охримовки.

Великобурлукское направление

12 февраля российские войска продолжали наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.

11 и 12 февраля российские войска атаковали северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Хатнего и юго-восточнее Великого Бурлука в направлении Колодязного.

Купянское направление

12 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские пропагандисты тем временем рассказывали, что российские войска якобы продвинулись на северо-восток от Новоосинового (на юго-восток от Купянска).

11 и 12 февраля российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к востоку от Купянска вблизи Петропавловки; на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и в направлении Новоосинового; и на юг от Купянска в направлении Ковшаровки.

Представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 12 февраля сообщил, что украинские войска удерживают физический контроль над Купянском и окружили ограниченное количество российских оккупантов в многоэтажках в центре города.

По его словам, российские войска используют беспилотники для пополнения запасов оккупантов в Купянске, но не могут перебросить подкрепление в город.

Трегубов также сообщил, что российские войска безуспешно пытаются продвинуться в направлении Купянска-Узлового, который, согласно заявлениям российского военного руководства, оккупанты якобы захватили еще 27 января.

Боровское направление

Украинские войска недавно незначительно продвинулись на Боровском направлении, а именно в южной части Богуславки, что к северу от Боровой. Это подтверждается геолокационными записями от 12 февраля.

11 и 12 февраля российские войска атаковали к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки; к юго-востоку от Боровой вблизи Новоегоровки; и к югу от Боровой вблизи Александровки.

Славянское и Лиманское направления

Российские войска недавно продвинулись на Славянском направлении: согласно геолокационным видео, они дошли до центра Никифоровки, что на юго-востоке от Славянска.

Пропагандисты РФ тем временем "нарисовали" продвижение оккупантов в восточной части Резниковки (к востоку от Славянска).

11 и 12 февраля российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Лимана; на северо-запад от Лимана вблизи Яровой и Среднего; на север от Лимана вблизи Дробышево и Ставки; на северо-восток от Лимана вблизи Закитного и Дроновки; на восток от Лимана вблизи Масляковки; на юго-восток от Лимана вблизи Озерного; на восток от Славянска вблизи Резниковки, Платоновки и Свято-Покровского; и на юго-восток от Славянска вблизи Никифоровки и в направлении Рай-Александровки и Федоровки Второй.

Представитель одной из бригад ВСУ, действующей на Славянском направлении, сообщил 12 февраля, что российские войска продолжают проникать в Закитное, атакуя с флангов и используя замерзшие участки реки Северский Донец для форсирования.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 12 февраля сообщил, что российские войска сосредоточили большое количество пехоты на этом участке фронта для поддержания высокой интенсивности наступления в этом районе, и что оккупанты атакуют как при поддержке бронетехники, так и без нее.

Военный добавил отметил, что российские войска несут потери, которые до десяти раз больше потерь украинских войск.

Тактический район Константиновка – Дружковка

12 февраля российские войска продолжили наступательные операции на тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.

В то же время один из российских военных блогеров утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Новомарково (к северо-востоку от Константиновки), однако никаких доказательств таких продвижений он не привел.

Российские войска атаковали возле самой Константиновки; на юго-восток от Константиновки вблизи Плещеевки и Щербиновки; на юг от Константиновки возле Ильиновки и Берестка; на юг от Дружковки возле Русина Яра; и на юго-запад от Дружковки возле Софиевки и Новопавловки.

Аналитики также отметили, что геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские войска наносят удары по украинским мостам вдоль трассы H-20 Покровск-Константиновка и на севере Константиновки с помощью планирующей бомбы ФАБ-3000 и ракеты класса "воздух-земля" Х-38.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска обстреливают мосты в ближнем тылу в рамках своей текущей кампании по воздушному перехвату, направленной на содействие дальнейшим наступательным операциям России путем снижения способности Украины поддерживать оборону на передовой", – указано в материале.

Тактический район Доброполье

12 февраля российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья, но не продвинулись вперед.

11 и 12 февраля российские войска наступали к востоку от Доброполья в районе населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово и Новый Донбасс.

Покровское направление

12 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, как украинские силы наносят удары по российским захватчикам к югу от Дорожного (к северу от Покровска) после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

11 и 12 февраля российские войска атаковали вблизи самого Покровска; к северо-западу от Покровска вблизи Гришино и в направлении Новоалександровки и Шевченко; к северу от Покровска вблизи Родинского и Белицкого; и к юго-западу от Покровска вблизи Котлиного, Новоподгороднего и Молодецкого.

Новопавловское направление

11 и 12 февраля российские войска продолжали наступательные операции вблизи самой Новопавловки и к югу от Новопавловки вблизи Филии и Дачного, но не продвигались вперед.

Александровское направление

12 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед.

11 и 12 февраля российские войска атаковали северо-восточнее Александровки вблизи Ивановки.

Российский военный блогер тем временем утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Степового (к юго-востоку от Александровки) и Березового (к югу от Великомихайловки).

Гуляйпольское направление

Украинские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают российские удары по статическим украинским позициям к востоку от реки Гайчур, в частности к востоку и на юге Доброполья и к северу от Варваровки (оба к северо-западу от Гуляйполя).

Российские войска атаковали вблизи самого Гуляйполя; на северо-запад от Гуляйполя вблизи Цветкового, Староукраинки, Косовцево и Терноватого; на север от Гуляйполя вблизи Доброполья; на северо-восток от Доброполья вблизи Злагоды и Рыбного; на юг от Доброполья вблизи Дорожнянки; и на запад от Гуляйполя вблизи Зализнычного.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Терноватого и Косовцево.

Ореховское направление

Российские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного прогресса.

Тем временем один из российских военных блогеров утверждал, что российские войска якобы продвинулись на север от Степногорска (к западу от Орехова). Доказательств, как принято в среде российских пропагандистов, он не предоставил.

11 и 12 февраля российские войска атаковали к западу от Орехова вблизи Степного и Приморского, а также к северо-западу от Орехова вблизи Речного, Лукьяновского, Новояковлевки и Новобойковского.

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Лукьяновского.

Представитель украинской бригады, которая действует на западе Запорожской области, 11 февраля сообщил, что украинские войска впервые успешно использовали беспилотник-перехватчик, чтобы сбить российский беспилотник одностороннего боя "Клин" на Ореховском направлении.

В то же время в ночь с 11 на 12 февраля украинские войска продолжили атаки средней дальности по российским военным объектам на оккупированной части Запорожской области. Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска нанесли удары по российским складам боеприпасов вблизи оккупированных Терпинья (примерно в 63 километрах от линии фронта) и Розовки (примерно в 40 километрах от линии фронта).

Херсонское направление

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении 9 и 10 февраля, но не продвигались вперед.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по оценкам ISW, блокировка оккупантам Starlink дала "импульс" на отдельных направлениях фронта. В частности, ухудшением связи в оккупационных войсках воспользовались украинские воины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей: там зафиксирован ряд локальных украинских контратак с вполне очевидным замыслом.

