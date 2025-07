Украинские войска продвинулись в районе Боровой, оккупанты – возле Новопавловки: анализ боевых действий от ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись в направлении Боровой на линии фронта в Харьковской области. Тем временем оккупационные войска РФ прошли вперед на Новопавловском направлении в Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Бои продолжались и на других участках передовой, но подтвержденных продвижений, по данным аналитиков, там не наблюдалось.

Бои в районе Боровой

Со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 5 июля, сообщается, что ВСУ продвинулись в восточной части Новоегоровки (юго-восток от Боровой).

Российские силы 5 и 6 июля атаковали украинские позиции в районе Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Новосергиевки и Новоегоровки, а также в направлении Ольговки и Красного Става.

Согласно данным ISW, на участке фронта северу от Боровой ныне действуют операторы БПЛА российской 1-й гвардейской танковой армии (Московский военный округ), нанося удары по позициям ВСУ в районе Лесной Стенки. А вблизи Новоегоровки действуют оккупанты-операторы дронов 16-й бригады спецназа ГРУ.

Бои на Новопавловском направлении

"Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что российские войска поднимают флаг в Поддубном (к югу от Новопавловки), что указывает на то, что они недавно захватили населенный пункт", – предположили в ISW.

Минобороны страны-агрессора России 7 июля завило, якобы их армия оккупировала населенный пункт, но подтверждений тому нет.

Аналитики также не подтверждают заявления российских блогеров о том, что ВС РФ "продвинулись" к северо-востоку и в пределах Мирного, к западу от Зирки (оба к югу от Новопавловки) и в селе Товске (бывшее название Толстой, к юго-западу от Новопавловки). Даже один милитарист из РФ опроверг заявления "коллег" о том, что российские войска продвинулись в Товском.

При этом 5 и 6 июля оккупанты продолжали атаки в направлении самой Новопавловки, к возле Новосергиевки, Муравки, Алексеевки, Горихово, Запорожья, Зирки, Поддубного, Мирного и Комара и в направлении Товского и Филии.

Согласно имеющимся данным, подразделения российской 36-й мотострелковой бригады действуют в Поддубном, части 11-й армии военно-воздушных сил РФ – в районе Поддубного, а операторы дронов 37-й мотострелковой бригады армии РФ – в районе Мирного.

Спикер оперативно-стратегической группы войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил 5 июля, что российские войска пока не наступают в Днепропетровской области, но бои идут вблизи административной границы Днепропетровщины и Донетчины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продолжают атаковать украинские позиции на севере Харьковской области и одной из главных целей врага на этом участке фронта является Волчанск. Армия РФ уже уничтожила часть города, штурмы там происходят ежедневно.

