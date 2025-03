Украинские войска продвинулись в районе Торецка, но у врага тоже есть успехи: в ISW оценили ситуацию. Карта

Силы обороны Украины за последние сутки имели успехи в боестолкновениях на Торецком направлении фронта. В то же время и у врага там были продвижения, а также в районе Великой Новоселки и на западе Запорожской области.

Видео дня

Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 15-17 марта.

Согласно им, ВСУ недавно продвинулись вдоль улицы Донецкой в северной части города Торецк на Донетчине. В то время как российские войска имели продвижения к югу от Леонидовки (юго-западнее Торецка).

В течение последних двух суток оккупанты совершали атаки под самим Торецком, к северо-востоку от него – возле Дачного, к востоку – вблизи Дружбы, к юго-западу – в районе Сухой Балки и Леонидовки.

На этом фоне один из Z-военкоров пожаловался, что украинские войска пытаются закрепиться в восточном микрорайоне Забалка на юге Торецка. Другой российский милитарист утверждал, что в городе продолжаются тяжелые уличные бои, и лишь несколько домов разделяют позиции оккупантов и ВСУ в некоторых районах, "вызывая путаницу на месте".

Согласно геолокационным кадрам от 17 марта, ВС РФ продвинулись к югу от Привольного (к западу от Великой Новоселки) на Новопавловском направлении фронта.

Данные российских пропагандистов о захвате восточной части села Свободное Поле (к западу от Великой Новоселки и Привольного) и продвижения к северу от населенного пункта не подтверждаются.

В последние сутки на этом направлении войска РФ вели наступательные действия в районе Скудного, возле Новоселки, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Новополя. Российский милитарист заявил, что ВСУ контратаковали захватчиков возле Привольного и Бурлацкого (к северо-западу от Великой Новоселки).

Кроме этого, в ISW отмечают, что на западе Запорожской области российские войска недавно продвинулись в центре Малых Щербаков (северо-западнее Работино). На Ореховском направлении оккупанты также вели штурмы в районе Степного, Лобкового и Жеребянки.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что в Торецке – ситуация постоянной нестабильности. Там продолжаются городские бои, ВСУ и оккупанты пытаются удержать и отбить отдельные дома и улицы, поэтому четкой линии столкновения в городе нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!