Украинские силы имеют тактическое продвижение в районе Константиновки и Дружковки, одновременно сдерживая активные наступательные действия российских войск в Донецкой области. Несмотря на интенсивные атаки противника, ВСУ удерживают позиции и наносят точечные удары по логистике и инфраструктуре оккупантов.

Ситуация на востоке остается напряженной, однако инициатива на отдельных участках переходит к украинским военным. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Украинские войска достигли тактического продвижения в районе Константиновка–Дружковка. Геолокационные видео свидетельствуют, что подразделения ВСУ смогли укрепить позиции в центральной части Константиновки, что подтверждает постепенное вытеснение противника на отдельных участках города. В то же время российские силы пытаются сохранять присутствие в этом районе и продолжают наносить удары по украинским позициям.

Российская армия активизировала попытки проникновения в Константиновку, в частности малыми штурмовыми группами. Однако украинские военные эффективно реагируют на такие действия – зафиксировано поражение российских военнослужащих во время очередной попытки инфильтрации на юго-востоке города.

На фоне этого противник применяет тактику разрушения логистики. Российские войска активно используют планирующие авиабомбы ФАБ-500 и ударные беспилотники для атак по мостам в районе Алексеево-Дружковки, пытаясь усложнить передвижение украинских сил. Зафиксированы удары по переправам через реку Кривой Торец, а также использование дронов с волоконно-оптическим управлением для подрыва инфраструктуры.

Несмотря на интенсивные боевые действия, на других направлениях российские войска не достигли продвижения. В частности, наступательные операции к востоку и юго-востоку от Доброполья, а также в районе Покровска 29–30 мая завершились безрезультатно. Российское командование продолжает использовать изнурительную тактику инфильтраций малыми группами, однако такие штурмы несут значительные потери – из десяти военных выживают только один-два.

Украинские силы, в свою очередь, активно работают по тылу противника. Зафиксирована серия ударов по российской логистике вдоль ключевых трасс М-03 и М-30, где уничтожаются грузовики с боеприпасами и блокируется снабжение. Кроме этого, украинские подразделения атакуют энергетическую инфраструктуру оккупантов – в частности, было поражено газохранилище в районе Енакиево, расположенное примерно в 40 километрах от линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, Российский диктатор Владимир Путин продолжает делать заявления об "успехах" армии РФ на поле боя в Украине. Однако эти заявления разительно расходятся с действительностью. Путин умышленно преувеличивает достижения оккупантов, пытаясь заставить Украину уступить его требованиям.

