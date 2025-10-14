Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области: анализ ISW

Российские военные продолжают наступление на востоке и севере Украины, однако без значительного продвижения. Силы обороны Украины активизировали контратаки, удерживая стратегически важные позиции и фиксируя перемещения противника.

В Институте изучения войны (ISW), сообщают о ситуации на фронте по состоянию на 13 октября. В отчете отмечается, что украинские Силы обороны имеют успех в Донецкой области и в Запорожской области.

Донецкая область

Российские войска накапливают личный состав и технику на Северском направлении, вероятно, готовясь к наступлению. Также, по данным ISW, оккупанты имеют незначительное продвижение на северной окраине Щербиновки и вблизи Константиновки. Украинские военные активно контратакуют, захватывая пленных.

Вблизи Константиновкироссийские войска атакуют с юга и востока – возле Ступочек, Предтечино, Плещеевки, Щербиновки и Александро-Шултино. Зафиксированы удары планирующими бомбами ФАБ-3000. В то же время украинские войска продвинулись на северной окраине Щербиновки, удерживая оборону.

В районе Доброполья российские подразделения морской пехоты пытаются поддержать штурмовые группы 51-й армии РФ, однако сталкиваются с "изнурительными" контратаками украинских войск. Аналитики фиксируют низкое взаимодействие между российскими командирами на смежных флангах.

На Покровском направлении российские войска ведут активные бои возле Родинского, Мирнограда, Новоэкономичного и Красного Лимана. Несмотря на попытки прорыва, линия фронта остается стабильной. Украинские подразделения осуществляют контратаки, беря в плен недавно мобилизованных россиян.

Запорожская область

Силы обороны Украины недавно освободили Щербаки и частично Степное, удерживая контроль над районами, которые ранее были оккупированы россиянами.

Оккупанты атаковали на северо-восток от Гуляйполя, в частности Новогригорьевку и Полтавку. Подтвержденного успеха россиян на этом участке фронта нет.

Харьковщина

На севере Харьковской области российские войска атаковали вблизи Волчанска и Синельниково, однако без успеха.

Прокуратура Харьковской области сообщила об ударе FPV-дроном по школьному общежитию в Киевском районе Харькова – это первое подтвержденное применение такого типа дрона в центральной части города.

По словам экспертов, Россия, вероятно, использует материнский дрон для доставки FPV-беспилотника на расстояние до 20 км от цели. Мощность взрывчатки составляет около 2,5 кг. Украинские аналитики оценивают эти атаки как элемент террористической тактики, направленной на расширение "зоны поражения" в прифронтовом регионе.

Кроме того, российские войска продолжают наступательные действия на Купянском направлении – вблизи Купянска, Петропавловки, Каменки, Песчаного и Степной Новоселовки, однако не имеют успехов. В то же время украинские силы осуществляют контратаки вблизи Радьковки.

Сумская область

Российские силы продолжают атаки в приграничных районах Сумской области – вблизи Кондратовки, Константиновки и Алексеевки. Однако тактического успеха не имеют. По данным украинской разведки, противник несет существенные потери в участке фронта, где активная работа ударных и разведывательных беспилотников создает постоянную угрозу для техники и живой силы.

Напомним, в течение суток 13 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1200 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Также OBOZ.UA сообщал, что оккупанты частично зашли на окраины сел Кучеров Яр и Шахово в Донецкой области. Несмотря на то, что продолжаются бои, ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

