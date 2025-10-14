ВСУ отминусовали еще 1200 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 13 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1200 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 125 150 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков и 29 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11256 танков, 23345 ББМ и 33628 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1520 единиц реактивных систем залпового огня и 1225 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 427 самолетов, 346 вертолетов и 69 632 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3859 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 64 188 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3977 – специальной техники.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет в месяц около 30 тыс. оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 октября в России стартовал осенний призыв – в ряды армии страны-агрессора планируют призвать 135 тысяч человек. Многих из них в итоге заставят подписать контракт, что даст возможность отправить новое "мясо" на преступную войну против Украины.

