Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка, оккупанты – возле Гуляйполя: анализ ISW. Карта

Украинские военные продвинулись на Константиновском направлении, также они потеснили оккупантов из одного из населенных пунктов на Покровщине. Зато россиянам удалось добиться продвижения в районе Гуляйполя.

На остальных направлениях, включая Покровское, в последние дни "продвигаются" захватчики преимущественно в публикациях Z-каналов и в заявлениях министерства обороны РФ, которое продолжает практиковать съемку постановочных видео о "поднятии триколора" там, где о контроле войск РФ нечего и говорить. О текущей ситуации на фронте и изменениях линии соприкосновения рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

На севере Сумщины атаковать 6 и 7 декабря не пыталась ни одна из сторон, по крайней мере ни украинцы, ни россияне о наземной активности в эти дни не сообщали.

По версии связанного с российской группировкой войск "Север" Z-блогера, замедление боев вызвано ухудшением погоды.

Харьковская область

На севере Харьковщины россияне продолжили попытки наступления, однако не достигли подтвержденных успехов.

Это, впрочем, не помешало некоторым Z-блогерам заявлять о якобы продвижении оккупантов на запад от Лимана, на восток от Вильчи и на юге Волчанских Хуторов (все к северо-востоку от Харькова).

Достоверно известно, что 6 и 7 декабря российские войска атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, Вильчи, Лимана и Синельниково, а также в направлении Избицкого. Украинские же воины, по утверждениям российских источников, контратаковали вблизи Вильчи и Прилепки (к северо-востоку от Харькова).

Также 6 и 7 декабря российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Амбарного и Хатнего, а также на юго-восток от Великого Бурлука вблизи Двуречанского и в направлении Колодязного, но не продвинулись вперед.

По данным ISW, 7 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Неподтвержденными заявлениями об "успехах" оккупантов отличилось министерство обороны РФ. Его глава Андрей Белоусов заявил, что российские войска захватили Кучеровку, особенно он отметил подразделения российских 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии и 1486-го мотострелкового полка.

"Победы" добавил и один из российских военных блогеров, заявив о якобы продвижении оккупантов в центре Купянска.

Известно, что в течение последних двух дней российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к западу от Купянска вблизи Соболевки, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного.

По данным военного обозревателя Константина Машовца, россияне пытались продвигаться на Купянском направлении, а российское военное командование, вероятно, оставило подразделения российской 68-й мотострелковой дивизии удерживать захваченные позиции и атаковать в Купянске и вокруг него, поскольку 1-я гвардейская танковая армия ВС РФ больше не имеет достаточных сил для атаки на город и плацдарм на реке Оскол.

Машовец заявил, что российские войска имеют значительные трудности с логистическим обеспечением своих передовых подразделений, поскольку украинские войска активно обстреливают российские наземные линии связи через коридор Кондрашовка-Калиново-Голубовка-Радковка (все к северу от Купянска). Он также отметил, что 68-я мотострелковая дивизия и подразделения 1-й танковой армии, вероятно, ее 27-й мотострелковой бригады, имеют значительные проблемы с боевыми возможностями в Купянске и в прилегающих районах к северу от города.

7 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

6 и 7 декабря они атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Колесниковки и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и Твердохлебово, а также в направлении Новосергиевки.

Также накануне россияне пытались наступать на Славянско-Лиманском направлении – там им также не удалось продвинуться вперед.

Российские войска атаковали вблизи самого Лимана; на северо-запад от Лимана вблизи Дерилово, Дробышево, Новоселовки, Яровой и Середнего и в направлении Александровки; на север от Лимана вблизи Нового Мира и Ставков; на северо-восток от Лимана вблизи Мирного; и на восток от Лимана вблизи Заречного

Донецкая область

7 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, зафиксировали в восточной части российского захватчика. Также оккупанты подняли триколор на здании в центре города. Однако аналитики считают, что контроль в этом районе и линия фронта здесь не изменились.

Российские Z-паблики тем временем писали о продвижении оккупантов на северо-восток и юг Северска, на запад от Платоновки, в восточном Закитном (оба на северо-запад от Северска), на северо-запад от Озерного (на северо-запад от Северска) и на юг от Свято-Покровского.

Между тем опубликованные 6 декабря кадры зафиксировали обстрел подразделениями 88 мотострелковой бригады ВС РФ (бывший "2 армейский корпус ЛНР") занятого украинскими военными здания в северо-восточной части Свято-Покровского. Этот район ранее россияне "закрасили" как подконтрольный РФ.

6 и 7 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Северска; на северо-запад от Северска вблизи Ямполя, Закитного и Дроновки; на северо-восток от Северска вблизи Серебрянки; и на юго-запад от Северска вблизи Федоровки и Васюковки и в направлении Пазено и Никифоровки.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Озерного и Никифоровки.

Один из них также утверждал, что российские войска имеют физический и огневой контроль над южным участком автомагистрали Т-0513 Лиман-Соледар, которая проходит через Свято-Покровское, и установили огневой контроль над северным участком дороги.

Украинские войска недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Судя по геолокационным кадрам от 7 декабря, защитники недавно продвинулись на северо-запад Иванополья (к югу от Константиновки).

Тем временем российские Z-каналы "захватили" Софиевку (на юго-запад от Дружковки), "продвинулись" к окрестностям Приволья и Миньковки (оба на северо-восток от Константиновки) и вблизи Русина Яра (на юго-запад от Константиновки).

Пропагандисты РФ также утверждали, что российские войска якобы продвинулись в центральной Веролюбовке (к северу от Константиновки), вошли в северное Безымянное и захватили Клиновое (оба непосредственно к западу от Веролюбовки).

Ранее (а именно 5 декабря) об "освобождении" Безымянного и Клинового, заявляли в российском МО. На самом же деле, считают аналитики, это заявление носило сугубо пропагандистский характер.

"ISW продолжает оценивать, что МО России сделало это заявление в рамках более широких усилий России по усилению российских наступлений в информационных и политических целях, и наблюдало, как российские войска использовали поднятие флагов во время миссий по проникновению, которые не меняют контроль над местностью или зоной свободной координации действий, чтобы заявить о ложных наступлениях с целью информационного эффекта", – говорится в материале.

Российские войска атаковали возле Константиновки; к северу от Константиновки в сторону Веролюбовки; к северо-востоку от Константиновки между Новомарковым и Миньковкой; к юго-востоку от Константиновки возле Александро-Шультино; на юг от Константиновки возле Щербиновки и на Бересток, Плещеевку, Иванополье; на юго-запад от Константиновки возле Яблоновки и на Степановку; и на юго-запад от Дружковки вблизи Софиевки и Новопавловки.

В то же время, по данным российских источников, украинские войска контратаковали вблизи Клинового и Безымянного.

"7 декабря российские военные блогеры заявили, что украинские войска разрушили дамбу, удерживаемую Украиной, вдоль трассы М-03 Славянск-Бахмут на северо-восточной окраине Приволья (к северо-востоку от Константиновки), чтобы затопить районы, в которых российские войска пытаются продвигаться и расширить логистику. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 декабря, показывают разрушение моста вдоль трассы М-03 к северо-востоку от Приволья. Разрушение дамбы может помешать продвижению России на восток в направлении Хромовки (к северо-востоку от Приволья)", – добавили в ISW/.

Также накануне российские войска продолжили наступательные операции на Добропольском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Это не помешало Z-каналам рассказывать о якобы захвате Нового Шахова и продвижении в южную часть Торецкого. Оба населенных пункта расположены к востоку от Доброполья.

6 и 7 декабря российские войска наступали на восток от Доброполья вблизи Торецкого и Нового Шахова, а также в направлении Нового Донбасса.

7 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

"Исправить" ситуацию с пробуксовкой "второй армии мира" на украинской земле снова попытались в МО РФ. Там заявили о том, что оккупантам якобы удалось захватить Ривное (к востоку от Покровска).

Российские же пропагандисты тем временем "передвинули" линию фронта, приписав оккупантам "продвижение" на запад от Покровска, в южной части Гришино (на северо-запад от Покровска), на север от Удачного (на юго-запад от Покровска) и в центральной части Мирнограда (на восток от Покровска).

На самом деле 6 и 7 декабря российские войска атаковали на северо-запад от Покровска вблизи Гришино; на север от Покровска вблизи Родинского и в направлении Белицкого; на северо-восток от Покровска вблизи Красного Лимана и Новоэкономичного; на восток от Покровска вблизи и в пределах Мирнограда; и на юго-запад от Покровска вблизи Котлино, Удачного и в направлении Молодецкого.

6 декабря в украинском ОТГ "Восток" сообщили, что украинские силы продолжают операции по выявлению и ликвидации российских войск в Покровске и предотвращению дальнейшего проникновения российских войск в Мирноград. Военные добавили, что Силы обороны продолжают организовывать дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград.

Также 7 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Это, впрочем, не помешало некоторым российским "военкорам" рассказывать о "продвижении" оккупантов на северо-запад от Филии (к югу от Новопавловки) и на север от Ивановки (на юго-запад от Новопавловки).

6 и 7 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах самой Новопавловки, а также к югу от Новопавловки вблизи Ялты и Дачного.

На Александровском направлении россияне также накануне пытались наступать. Впрочем, подтвержденного прогресса они не достигли.

В то же время 7 декабря российский военный блогер бездоказательно заявил, что российские войска якобы продвинулись на север от Ивановки (к северо-востоку от Александровки).

6 и 7 декабря российские войска атаковали на северо-восток от Александровки вблизи Ивановки и Зеленого Гая; на восток от Александровки вблизи Александрограда; и на юго-восток от Александровки вблизи Вербового, Вороного, Степного и Сосновки.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Тихого (к востоку от Александровки на южном берегу реки Волчья) и Гая (к югу от Александровки).

Связанный с Кремлем российский пропагандист признал, что украинские контратаки вытеснили российские войска из Тихого, но заявил, что украинские войска не контролируют этот населенный пункт.

Запорожская область

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 декабря, показали продвижение оккупантов на восточную окраину Доброполья (к северу от Гуляйполя).

На этих кадрах зафиксировано, как украинские войска атаковали оккупированное Россией здание в восточной части Гуляйполя после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Из неподтвержденных российских заявлений аналитики отметили заявления о якобы продвижении оккупантов к реке Гайчур в восточной части Гуляйполя, а также в юго-восточной части города, в Варваровке (к северу от Гуляйполя) и Заречном (к северу от Гуляйполя на западном берегу реки Гайчур).

6 и 7 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Гуляйполя; к северу от Гуляйполя вблизи Варваровки, Даниловки и Доброполья и в направлении Зеленого; и на северо-восток от Гуляйполя вблизи Красногорского, Привольного, Сладкого, Рыбного, Успеновки, Павловки и Злагоды.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи и в пределах Доброполья, а также вблизи Гуляйполя.

7 декабря российский пропагандист заявил, что украинские войска продолжают использовать автомагистраль Т-0401 Гуляйполе-Покровское для транспортировки припасов и резервов в Гуляйполь, несмотря на регулярные удары российских беспилотников вдоль дороги. Он отметил, что российские войска еще не имеют огневого контроля над дорогой.

Другой российский военный блогер утверждал, что количество ударов КАБ, которые российские войска сейчас осуществляют по Гуляйполю, сопоставимо с количеством ударов, примененных по Авдеевке в 2023-2024 годах. Российские войска, в частности, применили массированные удары планирующими бомбами с тактической целью во время захвата Авдеевки в феврале 2024 года.

По данным ISW, 7 декабря российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

6 и 7 декабря российские войска атаковали к юго-западу от Орехова вблизи Новоандреевки и к западу от Орехова вблизи Степногорска, Приморского и Степного.

Также накануне российские войска продолжали ограниченные наземные операции на Херсонском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

В то же время в России утверждали, что российские войска якобы захватили острова Борщевой, Ольховой и Забич и продвинулись на юг от Янтарного и Берегового (все к юго-востоку от Херсона).

7 декабря российские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста.

Тем временем один из российских военных блогеров опроверг сообщения о том, что российские диверсионно-разведывательные группы вошли в Приднепровское (к востоку от Херсона на западном [правом] берегу Днепра).

Ранее OBOZ.UA писал, что российские войска пытаются нарушить украинскую логистику на севере Харьковщины. Именно для этого они в последние дни усилили удары по мостам и разрушили дамбу в Печенегах.

Если оккупантам удастся реализовать замысел, они создадут более благоприятные условия для своего продвижения на Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!