Украинские войска продвинулись вблизи Северска, Александровки и Гуляйполя: анализ ISW

Украинские войска продолжают сдерживать наступление российской армии и наносят контрудары на разных участках фронта. Опубликованные 29 декабря видеозаписи показывают недавнее продвижение украинских войск к востоку от трассы Т-0401 Покровское – Гуляйполе.

Также ВСУ имели успех в районе Северска и Александровки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои в районе Гуляйполя

Эксперты ISW не смогли независимо подтвердить вероятный маршрут украинских войск к востоку от трассы Т-0401. Однако геолокационные кадры показывают попытки российских оккупантов остановить механизированное наступление ВСУ в направлении Прилук и Сладкого на Гуляйпольском направлении.

В свою очередь российские войска атаковали вблизи и внутри самого Гуляйполя; к северу от Гуляйполя вблизи Нового Запорожья и Варваровки; к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Сладкого, Привольного и Рыбного.

Бои в районе Северска

Опубликованные 28 декабря видеозаписи с геолокацией показывают, как российские войска наносят удар по украинской машине в Свято-Покровском (к югу от Северска) во время недавнего механизированного штурма ВСУ. Пропагандисты в РФ утверждали, что оккупанты продвинулись к северо-востоку от Резниковки (юго-западнее Северска) и к юго-востоку от Закитного (северо-западнее Северска).

Российские войска атаковали вблизи самого Северска; к северо-западу от Северска вблизи Дроновки, Платоновки, Озерного, Закитного, Ямполя и Дибровы. В то же время украинские войска контратаковали вблизи Резниковки.

Бои в районе Александровки

По информации ISW, опубликованные 28 декабря видеоматериалы с геолокацией указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись в северной части Александрограда (к юго-востоку от Александровки). При этом в ISW не могут независимо подтвердить вероятный маршрут украинских войск к северу Александрограда.

В свою очередь 28 и 29 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Александровки в районе Андреевки-Клевцово, Ялты, Толстого и Ивановки и юго-восточнее Александровки в районе Александрограда, Вербового и Вишневого, а также в направлении Сосновки.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что войскам страны-агрессора РФ удалось захватить командно-наблюдательный пункт в Гуляйполе на Запорожье. Этот инцидент уже расследует Военная служба правопорядка.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Гуляйполе остается крайне напряженной: часть населенного пункта контролируют оккупанты, которые пытаются и в дальнейшем расширить зону присутствия. На этом участке противник активно применяет артиллерию, дроны-камикадзе, а также наносит авиационные удары КАБами и НАРами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!