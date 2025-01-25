Украинские войска вернули утраченные позиции в районе Торецка, но у врага тоже есть продвижение: анализ ISW

Украинские военнослужащие в ходе недавних боев вернули утраченные позиции в районе Торецка Донецкой области. Бойцы ВСУ отбили потерянные позиции в Щербиновке к западу от Торецка.

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В свою очередь российская армия продолжает наступательные операции и тоже имеет частичный успех. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры указывают на то, что российские оккупанты недавно продвинулись к югу от Торецка. При этом кремлевские пропагандисты утверждали 24 января, что российские силы продвинулись в самом населенном пункте, однако ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

Российские захватчики продолжили наземные атаки в самом Торецке; к северу от Торецка в районе Крымского и Дилиевки; и к западу от Торецка в районе Леонидовки и Щербиновки. Также бои продолжаются в районе шахты "Торецкая".

Кроме того, путинская армия недавно продвинулась в направлении Покровска на фоне боев в этом районе 24 января. Геолокационные кадры указывают на то, что враг недавно захватил Котлино (к западу от Покровска).

Министерство обороны России заявило 24 января, что путинские войска захватили Тимофеевку (к востоку от Покровска) на прошлой неделе (с 17 по 23 января), но ISW оценил, что российские войска захватили населенный пункт еще по состоянию на 5 января.

Также войска РФ продвинулись в направлении Курахово на фоне боев в этом районе 24 января. Геолокационные кадры указывают на то, что враг продвинулся к юго-востоку от Розлива (юго-запад от Курахово). Российские пропагандисты утверждали, что российские войска вошли в Андреевку и Дачное (оба к западу от Курахово) и продвинулись на восточных и южных окраинах Дачного, в районе к югу от Дачного, в районе шириной 2,15 километра между Петропавловкой и Шевченко (оба к северо-западу от Курахово) и к северо-западу от Шевченко (к югу от Петропавловки), однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Оккупанты также недавно продвинулись в Великую Новоселку. Враг имел успех в восточной и центральной части поселка вдоль улиц Фонтанной и Юрия Гагарина. При этом в РФ утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Раздольного (северо-восточнее Великой Новоселки) и к юго-западу от Нового Комара (севернее Великой Новоселки), однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Напомним, в Торецке россияне прибегают к тактике штурмов малыми группами. Часть города находится под контролем врага. В то же время Силы обороны держат значительную территорию Торецка под огневым влиянием.

Ранее сообщалось, что вблизи поселка Великая Новоселка на Новопавловском направлении фронта ситуация для украинских сил остается сложной, но защитники держат оборону в условиях тяжелых боев. Войска РФ ставят своей целью окружить населенный пункт Волновахского района Донетчины.

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