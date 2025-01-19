Значительная часть Торецка находится под огневым влиянием Сил обороны, РФ атакует малыми группами

В Торецке на Донетчине россияне прибегают к тактике штурмов малыми группами. Часть города находится под контролем неприятеля.

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В то же время Силы обороны держат значительную территорию Торецка под огневым влиянием. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

Рассказывая о ситуации в городе, он заявил, что "значительная часть Торецка контролируется врагом, значительная территория Торецка находится под нашим огневым влиянием".

"Тактика врага – это малые штурмовые группы, минирование территории, то есть движение и перемещение личного состава врага с противопехотными минами фиксируем по всей территории города Торецка", – отметил Запорожец.

При этом представитель признал, что такая тактика позволяет врагу продвигаться.

"Эти малые штурмовые группы им есть кем обеспечивать, то есть живой силой противник обеспечен достаточно", – подчеркнул он.

По словам спикера ОТУ "Луганск", подобная ситуация фиксируется по всей линии фронта на территории Украины.

Как именно держат оборону в Торецке украинские воины, показали в 28-й отдельной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Там на днях враг попытался атаковать позицию смежных подразделений в здании старой промзоны.

"Под прикрытием тумана, противнику удалось проникнуть внутрь. В здании завязалось напряженное стрелковое сражение. Российские штурмовики преобладали количественно, поэтому нашим побратимам нужна была помощь. Артиллерией было работать слишком опасно, ведь расстояния между силами были не больше 20 метров. Поэтому оккупантов сначала пытались выбить FPV-дронами. Но из-за плотной застройки и погодных условий это не дало нужного результата. Тогда рыцари решили выпустить "зверя", – рассказали в 28 ОМБр.

Под "зверем" воины имели в виду танкистов бригады. Им также на помощь пришла плохая видимость, которую оккупанты считали своим преимуществом.

"Воспользовавшись в свою пользу туманом, под корректировкой подразделения "Гюрза", воины вплотную подъехали к занятой противником части здания. И уже через несколько минут смешались с бетоном около десятка оккупантов", – описали результат боя в 28 ОМБр.

К слову, как заявил спикер ОТУ "Луганск", проредили ряды оккупационной армии украинские воины и на Северском направлении: там захватчики также двинулись в наступление.

"Оккупанты понесли серьезные потери, сейчас они их пополняют", – отметил он.

В целом, по словам Запорожца, в последнее время в операционной зоне ОТУ "Луганск" россияне снизили использование бронетехники. Другую же технику они активно используют. Речь идет прежде всего о мотоциклах (за неделю защитники сожгли их около 70), баги, квадроциклах, "буханках".

В общей сложности накануне в зоне ОТУ "Луганск" зафиксировано 35 боестолкновений, потери врага составили 239 человек.

Напомним, всего на линии фронта накануне потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 76 автомобилей и одну единицу специальной техники оккупантов.

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