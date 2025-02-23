Украинские защитники показали, как "выкуривают" врага: видео ночной ликвидации

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российских оккупантов на поле боя. Прятаться от ударов путинские террористы пытаются в полуразрушенных дома мирных граждан.

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Несмотря на попытки врага спастись, операторы БПЛА точно и эффективно ликвидировали живую силу противника. Об этом в Telegram сообщает 21-й отдельный батальон специального назначения.

Российские захватчики увидели приближение украинского беспилотника и рассчитывали спрятаться в полуразрушенном доме. Однако профессионализм операторов БПЛА не оставил врагу ни единого шанса.

Украинские военные сбросили несколько гранат прямо внутрь здания, где находились оккупанты. В результате огневого поражения часть россиян была уничтожена.

Одного захватчику "посчастливилось" выжить, однако его удача продлилась недолго. Вследствие повторной атаки оккупанты был ликвидирован.

Напомним, Силы обороны за сутки 22 февраля уничтожили в боях примерно 286 единиц вооружения и техники оккупационных войск России. Также отминусовали около 1180 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе города Волчанск на севере Харьковщины воины-пограничники дронами обезвредили семерых оккупантов, склад ГСМ, наблюдательный пост и блиндажи армии РФ. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт".

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