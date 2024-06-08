Украинские защитники поохотились на скрывавшихся в посадках оккупантов: эпическое видео

Операторы дронов 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев подстрелили российских оккупантов на одном из направлений фронта. Укрытие вражеских солдат бойцы обнаружили в лесополосе.

На головы вражеских солдат мгновенно полетели сбросы. Эпическое видео опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Дроноводы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев подстрелили оккупантов, которые думали, что могут скрыться в посадках. Но теперь навсегда останутся в украинской земле", – отметил он.

Напомним, военные 47 ОМБ "Магура" на Bradley эффектно уничтожили российских оккупантов, которые на БТР прорвались в населенный пункт в "серой зоне". Враг понес потери на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский диктатор Владимир Путин оговорился, что потери живой силы его оккупационных войск в войне против Украины, возможно, составляют около 20 000 убитых и раненых. А это примерно ровно или чуть меньше того количества новых военнослужащих, которые страна-агрессор может генерировать ежемесячно.

– На южном направлении фронта Силы обороны уничтожили два российских "Панциря". Кроме того, был отминусован командный пункт оккупантов.

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