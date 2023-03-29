Украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом

Армия государства-агрессора России потеряла на войне в Украине еще один бомбардировщик Су-24М. Украинские воины сбили российский самолет под Бахмутом Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ в Telegram. Как отмечается, это произошло 28 марта около 13.30.

"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 13:30 на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Отметим, что 15 марта украинские воины "приземлили" под Бахмутом еще один российский фронтовой бомбардировщик Су-24. А в начале месяца самолет оккупантов был сбит воинами Никопольского зенитного ракетного полка в районе Енакиево.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 29 марта российские войска потеряли во время полномасштабного вторжения в Украину уже 306 самолетов. При этом количество ликвидированных оккупантов уже достигло более 172,3 тыс.

Су-24 – советский тактический фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Он способен "работать" как днем, так и ночью, а также в сложных метеоусловиях. В том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Дополняется..