Украинские защитники сожгли 2 склада БК врага, возле Авдеевки продолжаются тяжелые бои – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает применять присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

За сутки 11 февраля на фронте произошло 100 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 12 февраля.

В течение суток враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 дронов типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 ударных БПЛА.

Под авиационным ударом были Клищиевка, Степное, Авдеевка, Северное, Антоновка, Константиновка, Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области; Роботино, Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области; Качкаровка, Монастырское, Крынки Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 32 атаки.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил безуспешное штурмовое действие.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, оборонно-промышленная база России оказалась не такой продуктивной, как ее представляют кремлевские власти, но все еще способна поддерживать их военные усилия. Агрессор будет пытаться обойти санкции, чтобы делать как можно больше танков, в чем ей могут помочь такие страны, как Китай и Северная Корея.

Ранее сообщалось, что рооруженная агрессия России в Украине привела к дефициту медицинских работников по всей территории страны-оккупанта. После мобилизации врачей в некоторых регионах РФ возникла острая нехватка медицинского персонала.

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