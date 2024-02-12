Из-за войны в Украине Россия столкнулась с нехваткой медработников – британская разведка

Вооруженная агрессия России в Украине привела к дефициту медицинских работников по всей территории страны-оккупанта. После мобилизации врачей в некоторых регионах РФ возникла острая нехватка медицинского персонала.

Об этом со ссылкой на штаб разведки сообщает министерство обороны Великобритании. В отчете указано, что до 2% врачей, медбратьев и санитаров уехали из Российской Федерации во избежание призыва на войну в Украине.

Британские разведчики также отмечают, что, несмотря на то, что после объявления в стране-оккупанте общей мобилизации в сентябре 2022 года, власти РФ принципиально запретили выезд из страны работникам медицинской отрасли. Но к тому времени около 2% российских врачей, медицинских работников и санитаров покинуло Российскую Федерацию. Они сделали это для того, чтобы избежать призыва и отправки на войну.

Кроме того, по данным британской разведки, более трех тысяч медработников мобилизовали для оказания помощи военным армии РФ на фронте.

Минздрав России еще в ноябре 2023 года заявил, что в стране не хватает около 26,5 тыс. врачей и 58,2 тыс. человек медицинского персонала. В двадцати двух регионах России отмечается существенная нехватка квалифицированных врачей, еще в семи областях она оценивается как острая ", – говорится в отчете.

Другая оценка за январь 2024 свидетельствует о том, что за предыдущие год и три месяца количество врачей сократилось на 7500. Большинство из них обвинило в этом долгий рабочий день и низкую оплату труда.

Тяжелое ресурсное и финансовое бремя поддержки войны России в Украине негативно влияет на ряд секторов, обслуживающих российское население. И хотя в 2024 году на медицинскую отрасль планируют потратить более 6,6 триллиона рублей, что на 0,4 триллиона больше, чем в прошлом году, признаков того, что тенденция сокращения численности медицинских работников в России изменится в текущем году, не наблюдается ", – добавляют британские аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения в Украину на территории страны-террориста России были совершены сотни нападений на военкоматы. Российские чиновники пожаловались, что всего было зафиксировано 220 таких событий.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса РФ продолжается мобилизация. Однако желающих идти на войну против Украины и погибать там осталось немного. Напротив, мужчины массово убегают.

Как стало известно, заявление скандального заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева о пополнении российской армии в 2023 году еще на 500 тысяч человек является преувеличением. Британская разведка считает, что эта цифра существенно завышена.

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