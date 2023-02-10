Украинские защитники точным выстрелом из ПЗРК сбили вражескую крылатую ракету: момент показали на видео

Во время российских ракетных обстрелов 10 февраля украинские воины из переносного зенитного ракетного комплекса сбили вражескую ракету на юге Украины. Сделали это бойцы 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого.

Видео дня

Видео с работой украинских защитников обнародовало Воздушное командование "Юг". В кадре видно, как запускается зенитная ракета, после чего в небе происходит взрыв. Также видны остатки российской крылатой ракеты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны. На видео – боевая работа воинов и ее результат", – говорится в сообщении ПК "Юг".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 10 февраля Россия снова ударила ракетами по Украине: они пролетали по воздушному пространству Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наше. По состоянию на 11.30 оккупанты запустили 71 крылатую ракету типа Х-101, Х-555, "Калибр".

Первыми звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве. В столице подтвердили работу Сил ПВО, а в Харькове и Запорожье – прилеты, сообщается о раненых. Силам ПВО удалось уничтожить 61 ракету.

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