Около 1000 дронов за 3 ночи уничтожили почти 800 единиц бронетехники РФ: Федоров рассказал об операции «Ашан». Видео

Силы обороны Украины провели масштабную дроновую операцию под названием "Ашан", в рамках которой за несколько дней российской бронетехнике были нанесены значительные потери. По данным украинской стороны, речь идет о почти тысяче беспилотников, действовавших в течение трех ночей.

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Операция стала одним из примеров массированного применения дронов в современной войне. Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал в интервью YouTube-каналу PRESSING, подготовленном совместно с "Армия Медиа".

По его словам, в прошлом году Силы обороны провели масштабную атаку с использованием дронов, которая была направлена исключительно на уничтожение российской бронетехники.

Федоров отметил, что перед операцией было заранее накоплено необходимое количество беспилотников и собраны разведывательные данные о целях. В результате за три ночи удалось уничтожить почти 800 единиц российской бронированной техники.

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Министр подчеркнул, что "Ашан" не был классической наступательной операцией, а представлял собой массированный удар дронами по вражеским позициям и технике. Основной акцент делался именно на дистанционном поражении целей.

По словам Федорова, последствия операции существенно повлияли на возможности российских войск. После этих ударов противник надолго утратил способность проводить масштабные механизированные штурмы.

"Механизированный штурм, который россияне планировали провести еще в мае, они смогли осуществить лишь в октябре. То есть фактически полгода у них не было таких возможностей", — – отметил министр.

Также он уточнил, что в ходе операции за три дня было задействовано около тысячи беспилотников, что подчеркивает её масштабность и интенсивность.

В Минобороны подчеркивают, что подобные операции с использованием дронов являются примером асимметрической тактики, которая позволяет Украине наносить противнику значительные потери и срывать его оперативные планы на поле боя.

Напомним, украинские военные продолжают наносить точные удары по позициям российских оккупантов на востоке страны. На Константиновском направлении пилоты Сил обороны уничтожили здание, в котором находились вражеские штурмовые группы.

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