Украинские защитники взорвали заминированное здание, в которое вошла пехота РФ: фееричное видео
Украинские воины взорвали заминированное здание, в которое вошли российские оккупанты. Уничтожены по меньшей мере шесть пехотинцев вражеской армии.
Впечатляющий взрыв организовали военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады. Видео феерического минусования вражеской пехоты показал журналист Юрий Бутусов (осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика).
"53 ОМБр подрывает заминированное здание, в которое вошла пехота противника", – объяснил события на видео Бутусов.
В начале видео видно полуразрушенное здание, в которое заходят россияне. За кадром украинские воины требуют взорвать установленные там ранее взрывные устройства, пока враг остается внутри.
Это и было в конце концов сделано. Впечатляющей силы взрыв украинские воины встретили одобрительными возгласами.
Судя по разговору между военными, ликвидированы по меньшей мере шесть российских оккупантов. Ввиду того, насколько масштабной оказалась "бавовна", выжить у россиян шансов не было. Да и вероятность, что тело хотя бы одного из них на месте взрыва удастся обнаружить не частями, крайне низка.
Где именно происходили события, не уточняется.
Напомним, накануне воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, к утру 4 марта общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ в живой силе достигли 152 тысяч.
Также 3 марта защитники Украины уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Интересно, что произошло это над оккупированным с 2014 года городом Енакиево Донецкой области. Поскольку оттуда до линии фронта почти 30 км, сначала российские захватчики предположили, что самолет был сбит в результате "дружественного огня" российской ПВО.
По данным Воздушных сил, один из пилотов вражеского Су-34 погиб сразу, второй находился в тяжелом состоянии. Между тем, пока оккупационная "власть" уверяла, что оба пилота живы, в провоенных российских пабликах уже к вечеру постили фото с Су-34 и подписями вроде "Вечного полета, братья".
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