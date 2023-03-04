Украинские защитники взорвали заминированное здание, в которое вошла пехота РФ: фееричное видео

Украинские воины взорвали заминированное здание, в которое вошли российские оккупанты. Уничтожены по меньшей мере шесть пехотинцев вражеской армии.

Видео дня

Впечатляющий взрыв организовали военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады. Видео феерического минусования вражеской пехоты показал журналист Юрий Бутусов (осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика).

"53 ОМБр подрывает заминированное здание, в которое вошла пехота противника", – объяснил события на видео Бутусов.

В начале видео видно полуразрушенное здание, в которое заходят россияне. За кадром украинские воины требуют взорвать установленные там ранее взрывные устройства, пока враг остается внутри.

Это и было в конце концов сделано. Впечатляющей силы взрыв украинские воины встретили одобрительными возгласами.

Судя по разговору между военными, ликвидированы по меньшей мере шесть российских оккупантов. Ввиду того, насколько масштабной оказалась "бавовна", выжить у россиян шансов не было. Да и вероятность, что тело хотя бы одного из них на месте взрыва удастся обнаружить не частями, крайне низка.

Где именно происходили события, не уточняется.

Напомним, накануне воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, к утру 4 марта общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ в живой силе достигли 152 тысяч.

Также 3 марта защитники Украины уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Интересно, что произошло это над оккупированным с 2014 года городом Енакиево Донецкой области. Поскольку оттуда до линии фронта почти 30 км, сначала российские захватчики предположили, что самолет был сбит в результате "дружественного огня" российской ПВО.

По данным Воздушных сил, один из пилотов вражеского Су-34 погиб сразу, второй находился в тяжелом состоянии. Между тем, пока оккупационная "власть" уверяла, что оба пилота живы, в провоенных российских пабликах уже к вечеру постили фото с Су-34 и подписями вроде "Вечного полета, братья".