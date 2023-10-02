Украинский аналог ATACMS: в сети впервые показали запуск модифицированной ракеты С-200. Видео

Появился первый видеофакт запуска украинскими военными модифицированной ракеты С-200 по наземным целям. До сих пор было точно неизвестно, имеют ли украинские вооруженные силы такие ракеты, а многие эксперты сомневались, вообще ли Украина могла переработать С-200.

В понедельник, 2 октября, впервые показали кадры запуска модифицированного С-200. Соответствующее видео появилось в сети интернет (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Украина переделала советскую ракету С-200 в новое баллистическое оружие, которое теоретически достает даже до Москвы. Оккупанты время от времени жалуются, что на них летят такие ракеты – обстрел крымского моста и других объектов на оккупированном полуострове, атаки на Ростовскую и Калужскую области.

В минобороны РФ открыто заявляли, что удары были произведены "киевским режимом" зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. Однако Киев не брал на себя ответственность за подобные атаки.

Видео дня

Зенитно-ракетные комплексы С-200 разрабатывались в Советском Союзе 60 лет назад. Разрабатывало их конструкторское бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге.

На вооружение советской армии комплекс был принят в 1967 году, но затем не раз модернизирован.

Прежде всего, пытались увеличить дальность. В конечном варианте комплекс получил дальность поражения 300 км и стал одним из самых дальнобойных средств противовоздушной обороны в мире того времени.

По замыслу советских инженеров именно комплексы С-200 должны были сбивать американские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия. Другие цели – менее заметные и низколетучие – сбивать было уже труднее.

Поэтому довольно скоро на смену этой ПВО пришли более современные образцы, в том числе С-300 и С-400.

С-200, хоть и имел хорошие показатели по дальности и высоте, но был "морально устаревшим". К примеру, он размещался не на грузовом автомобиле, а на стационарной платформе, которую можно перемещать только специальной площадкой по рельсам.

Что касается зенитной управляемой ракеты 5В28 для С-200, то она работает на токсичном жидком топливе и имеет гигантские размеры (длиной около 11 метров и вес 7-8 тонн).

Однако долгое время именно С-200 являлись основой противовоздушного щита Украины. Наши силы ПВО имели 5 по некоторым данным 6 дивизионов С-200, прикрывавших всю территорию страны. Каждый дивизион обычно имел одну батарею из 6 пусковых установок.

Однако в конце 2013 года при президентстве беглого предателя Януковича власти объявили о снятии с вооружения этих ЗРК из-за их "нравственной и физической устаревшей". Пусковые площадки демонтировали, ракеты отправили на хранение. Накануне российской аннексии Крыма Украина оказалась фактически без дальнобойных средств ПВО.

В 2018 году первый замминистра обороны Иван Руснак публично заявил, что Украина возвращает в строй С-200.

В Украине есть небольшие запасы таких ракет – несколько сотен по словам генерала запаса Романенко, экс-заместителя начальника генштаба ВСУ. Но большие запасы С-200 также есть у стран-союзников Украины, в частности, в Болгарии и Чехии.

Также известно, что Украина располагала модификацией С-200 с заявленной дальностью удара по воздушным целям 250-300 км. Есть предположение, что по наземным целям дальность может быть 500-600 км.

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