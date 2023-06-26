Украинский беспилотник ударил по врагу и вернулся на базу, несмотря на 'ранения'. Фото

Беспилотники, которые создают украинске инженеры, уже применяются на фронте. Один из них во время очередной боевой задачи получил повреждение, однако смог самостоятельно добраться до точки вылета. Об этом рассказал один из инициаторов разработки отечественных БПЛА предприниматель и волонтер Юрий Голик .

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По его словам, дрон работал при попытке врага совершить контрнаступление и закрепиться в одной из посадок. Воины запустили беспилотник с килограммовыми боеприпасами и нанесли значительный урон вражеской пехоте, заставив ее отступить.

"Вернулся домой сам после попадания в него благодаря тому, что в его конструкции были модули, отвечающие за эту функцию. Эти модули не пострадали. Работал он на небольшом расстоянии в первой линии, для чего и предназначен. Выполнял штурмовые функции", - написал Голик.

Морпехи назвали украинский дрон "Маньячело", поскольку он может действовать быстро и грубо. Больше всего у него пострадала рама китайского производства, которую теперь будут пытаться заменить на отечественную. Вскоре коптер пройдет реконструкцию и вернется в горячие точки, чтобы уничтожать оккупантов.

Напомним, украинские предприниматели Юрий Голик и Сергей Стаховский рассказали об украинских аналогах "Лелеки" и "Мавика", которые уже проходят тестирование военными.