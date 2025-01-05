Украинский боец показал зачистку позиций врага в Харьковской области: видео

В Харьковской области украинские воины захватили позиции российских оккупантов. На одном из участков фронта штурмовики 1 механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады зачистили окопы, в которых сидели захватчики.

Видео дня

В итоге у вражеской армии есть потери. Видео, снятое участником зачистки, опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Штурмовики 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр зачищают позиции оккупантов где-то на Харьковщине. Видео – от первого лица украинского бойца", – написал он.

На опубликованных кадрах видно, как украинские воины постепенно продвигаются по окопам. Периодически они предлагают оставшимся на позиции оккупантам выходить. Не получив ответа, они открывают огонь, время от времени несколько уходя, чтобы перезарядить оружие.

В конце видео виден по меньшей мере один оккупант, который не воспользовался шансом сдаться в плен и выжить.

Напомним, всего на линии фронта накануне Силы обороны обезвредили еще 1730 оккупантов.

Также украинские воины отминусовали 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!