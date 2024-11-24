Украинский боец с позывным 'Кум' самостоятельно отразил вражеский штурм: видео с поля боя

Украинские воины, защищающие родную землю от российских оккупантов, проявляют на поле боя чрезвычайную доблесть и героизм. В сети появилось видео сражения, по итогам которого один из воинов 54 отдельной механизированной бригады отразил атаку российской штурмовой группы из шести захватчиков.

Видео дня

В подразделении, где служит воин, назвали его псевдо: Кум". Фрагмент видео штурма опубликовали в Telegram-канале батальона К-2 54 ОМБр.

"Один против шести. Воин Батальона К-2 с позывным Кум собственноручно отгоняет вражескую штурмовую группу. Полное видео со штурма уже скоро", – отметили собратья Героя.

На опубликованных кадрах видны россияне, которые из окопа ведут огонь в сторону украинского воина. Тот же отстреливается и в конце концов заставляет врага отступить.

Где и когда именно произошло это эпичное сражение – не уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что 22 ноября в Луганской области ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10".

Также украинские воины ликвидировали российский экипаж, состоявший из трех оккупантов.