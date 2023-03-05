Украинский бронеавтомобиль ''Варта'' выдержал подрыв на мине и сохранил жизнь 10 воинам. Видео

Украинский бронеавтомобиль "Варта" наехал на противотанковую мину вблизи Кременной на Луганщине, но выдержал подрыв. Броня машины сохранила жизнь 10 воинам.

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Об этом рассказали в сервисной бригаде "Украинская бронетехника". На Facebook-странице бригады также опубликовали видео первых минут после взрыва (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, "Варта" в ходе выполнения боевого задания наехала на мину ТМ62М с массой взрывчатки 7,5 кг.

В автомобиле было 10 военных. Бронированная капсула выдержала подрыв, осталась невредимой и уберегла жизнь защитников.

"На данный момент машина эвакуирована и передана сервисной бригаде "Украинской бронетехники". Наши специалисты уже провели диагностику. После замены ходовой бронеавтомобиль вернется в строй. Работаем на Победу!" – заявили в бригаде.

"Варта" – специализированный многоцелевой бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 производства ООО "Украинская бронетехника". В 2015 году министр МВД Арсен Аваков впервые представил "Варту" как перспективный автомобиль для Нацгвардии и полиции особого назначения.

Построенный на шасси грузовика МАЗ-5434, первые машины имели российский двигатель ЯМЗ. По состоянию на 2016 год, стоимость одной "Варты" оценивалась в пределах 5,5 – 7,5 млн грн.

Производителем заявлена возможность установки боевого модуля с пулеметом 7,62 мм, 12,7 мм и башни типа БП-1 – аналога башни, устанавливаемой на БТР-70/80 и БРДМ-2, и вооруженная пулеметами 14,5 мм и 7, 62 мм.

Для бронирования использована шведская сталь с жесткостью 560 компании ARMOX, в отличие от других украинских бронемашин со сталью 500. Это позволило без снижения бронестойкости уменьшить вес капсулы автомобиля на 11% и увеличить полезную грузоподъемность.

Броня защищает экипаж и десант от бронебойного патрона калибра 7,62х39 мм. Благодаря V-образной форме днища и противоминным сиденьям обеспечена защита экипажа при подрыве мины мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что оккупанты успели заминировать всю местность в регионе вручную и дистанционно. Продвижение защитников усложнено, поскольку со всех сторон – сплошное заминированное поле.

На днях ВСУ взорвали заминированное здание, в которое вошла российская пехота. В результате были ликвидированы по меньшей мере шесть оккупантов.