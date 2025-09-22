Украинский дрон 'Генерал Черешня AIR' возглавил рейтинг сбивания вражеских БпЛА в августе. Видео

Украинский дрон "Генерал Черешня AIR" только за один месяц, август, нанес поражение 574 вражеским беспилотникам. В этот перечень входят как и российские дроны самолетного типа (ZALA, Ланцет, Орлан и т.д.) так и дроны-коптеры. AIR активно используется вдоль всей линии фронта для уничтожения вражеских разведчиков и ударных дронов.

Кроме этого, AIR активно используется для сбивания Гербер, аналога "шахедов". А также есть подтверждение поражений трех "Герань-2" – самого "шахеда".

Такая результативность позволила "Генерал Черешня AIR" занять первое место в результативности за август среди всех дронов-перехватчиков украинского производства.

По информации директора по стратегическим коммуникациям Рудольфа Акопяна, компания планирует уже вскоре выпустить серийный дрон-"антишахед" для уничтожения опасных вражеских БпЛА.