Украинский дрон мастерски снес башню российскому танку: зрелищные кадры

Украинские воины с помощью дрона разобрали на молекулы российский танк. БПЛА залетел под "мангал" российской брони, в результате чего ему оторвало башню.

Эпичное уничтожение танка вместе с экипажем воинами 4-й ОМБр было запечатлено на видео. Его опубликовали журналисты Андрей Цаплиенко и Юрий Бутусов.

"Дрон 47-й бригады залетает прямо под "мангал" российскому танку, и башня бронированного монстра отправляется в полет", – написал Цаплиенко.

Бутусов опубликовал более полное видео феерического поражения. Он добавил, что сожженный Т-80 превратился в передвижной крематорий для российского экипажа.

"Полное видео эпизода, где украинский дрон превращает вражеский танк Т-80 с экипажем в крематорий на гусеницах. Мгновенная детонация – и башня уже валяется рядом, а останки танка выгорают изнутри. Работа аэробомберов роты ударных БПЛА Strike Drones Company", – отметил он.

По данным Бутусова, видео было снято в районе населенного пункта Соловьево Донецкой области.

Напомним, ранее ГУР раскрыло подробности атаки на Выборгскую нефтебазу в РФ в ночь на 19 мая. По итогам атаки были уничтожены три резервуара с топливом.

Также сообщалось, что дроны СБУ атаковали аэродром "Кущевская" и "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае. Поражение было произведено с помощью Сил обороны Украины.

Позже стало известно, что НПЗ на Кубани приостановил работу после ночной атаки беспилотников.