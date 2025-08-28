Украинский дрон вызвал пожар в лесу рядом с дворцом Путина в Геленджике: появились подробности

В ночь на 28 августа во время дроновой атаки на Россию один из беспилотников упал неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Краснодарском крае. Упавший беспилотник спровоцировал пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике – в 10 км по прямой от путинского дворца.

Огонь охватил десятки тысяч квадратных метров лесных насаждений и отрезал от "большой земли" свыше 20 россиян. Об этом пишет российское издание "Агентство".

Что известно

По данным "Агентства", ночная атака дронов в Краснодарском крае привела к возникновению масштабного пожара неподалеку от дворца российского диктатора.

"Падение обломков дрона в ночь на четверг вызвало пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Это село находится всего в 10 км по прямой от дворца Владимира Путина на мысе Идокопас", – пишет "Агентство".

В оперштабе региона заявили, что после падения обломков в лесу в районе населенного пункта возникло три очага пожара.

Изначально огонь охватил площадь примерно в 3 тыс. кв м, но уже достаточно скоро она увеличилась более чем в два раза – до 7 тыс. кв м. Максимальная площадь горения, по данным МЧ РФ, достигла 32 тыс. кв м (3,2 га).

"Лесной пожар заблокировал 23 человек рядом с побережьем, рассказали в МЧС. Для спасения людей, по данным ведомства, был отправлен катер. По словам главы Геленджика Алексея Богодистова, была эвакуирована база отдыха. На место был направлен вертолет МЧС, но его работе мешает ветер, сообщил глава Геленджика", – отмечено в публикации.

В "Агентстве" добавили, что село Криница находится примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей расположен дворец Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью украинские дроны атаковали Новокуйбышевский и Афипский НПЗ в России. На обоих объектах вследствие атаки вспыхнули мощные пожары.

Эти атаки стали продолжением систематического выбивания российской нефтегазовой сферы, благодаря которому, по подсчетам Reuters, за последний месяц объемы нефтепереработки в РФ упали на 17%, а Россия увеличила экспорт нефти, для переработки которой внутри страны не хватает мощностей.

