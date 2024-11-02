'Украинский фронт не посыпался': израильский военный эксперт оценил продвижение оккупантов на Донбассе

Характеризуя ситуацию на фронте в Украине можно говорить об отступлении украинских сил в условиях значительного преимущества противника в живой силе и в воздухе. При этом продвижение войск страны-агрессора РФ на самом деле довольно медленное.

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Заявления об "обвале фронта" в основном эмоциональны. Об этом BBC Украина сказал израильский военный эксперт Давид Гендельман.

"Такие заявления об "обвале фронта" это в основном эмоции. До реального обвала там далеко", – отметил он.

По словам эксперта, фронт во время полномасштабной войны действительно "посыпался" только один раз и произошло это с российской стороны. Речь идет о событиях осени 2022 года, когда произошел украинский прорыв на Харьковском направлении.

Что происходит на Донбассе

Отступление Сил обороны Украины из населенных пунктов на юге и в центре Донбасса происходит в основном организованно, отмечает Гендельман, часто с арьергардными боями в условиях, когда дальнейшая оборона этих территорий грозит нам значительными потерями.

"Это контрастирует с тактикой предыдущих лет, которая ярко проявила себя во время битвы за Бахмут в 2023 году. Тогда ВСУ потратили большое количество подготовленных бойцов во время уличных боев в городе", – сказано в статье.

Основной проблемой Украины Гендельман назвал дефицит живой силы в ВСУ – из-за нехватки личного состава Силы обороны вынуждены распылять подразделения на разных участках фронта. Это позволяет россиянам бить в стык между подразделениями или продавливать "уставшую" оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, заявления россияне о якобы полном захвате ими городов Торецк и Часов Яр не соответствуют действительности. В последнем населенном пункте линия столкновения сейчас стабилизирована, а в целом российские оккупанты уменьшили количество штурмов на востоке Украины.

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