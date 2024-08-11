Украинский командир рассказал, как события в Курской области повлияли на обстрелы Россией Харьковщины

После начала активных боевых действий в Курской области на Харьковском направлении интенсивность обстрелов снизилась. В частности, российские оккупанты стали меньше применять артиллерию.

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При этом ситуация на Харьковщине остается сложной. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады с позывным "Дед".

По его словам, активность вражеской артиллерии упала на Харьковском направлении после того, как в Курской области РФ завязались бои. В то же время военнослужащий 92-й бригады отметил, что ситуация в Харьковском направлении сложная.

Российские захватчики пытаются оттеснить украинские войска с позиций. Ежедневно враг идет в атаку небольшими группами, преимущественно без техники.

"Пытаются по двое, по трое втягиваться в населенные группы и продолжать наращивать силы. Ничего у них не удается. Силами обороны, артиллерией и беспилотными системами враг беспощадно уничтожается и терпит большие потери. Вынуждены постоянно их пополнять. В свое время они перекинули резервы из Сумского направления и быстро закончились", – рассказал военный.

Ранее сообщалось, что начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость обороны российских войск в приграничной зоне. При этом атака стала для диктатора Владимира Путина самым серьезным вызовом с момента так называемого мятежа наемников ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

В то же время власти страны-оккупанта продолжают утверждать, что "ничего критического не происходит". Впрочем из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели "режим контртеррористической операции" из-за событий на Курщине, из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тыс. человек.

Напомним, российская омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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