Украинский корвет 'Гетман Иван Мазепа' вышел на ходовые испытания в Турции. Фото

В среду, 29 мая, в Турции первый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания. На него установлено по меньшей мере артиллерийское вооружение, в том числе 76-мм носовая артустановка Leonardo Super Rapid и 35-мм зенитная артиллерийская установка Aselsan Gokdeniz.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсети X Enes Balcı. О других элементах вооружения пока не сообщается.

Однако еще в августе 2023 года командующий ВМСУ Алексей Неижпапа намекал, каким может быть вооружение корвета. Речь шла о 2х4 пусковых установках под противокорабельные ракеты Harpoon или же "Нептун", 21 вертикальную ПУ под зенитные ракеты типа RIM-116, 76-мм и 35-мм артустановки. И также – о вероятном использовании дистанционно управляемых боевых модулей Aselsan STAMP и легких торпед MU 90.

Напомним, противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" впервые спустили на воду в октябре 2022 года.

"Построенный в Турции, он будет служить Украине и станет первым кораблем такого типа в нашем флоте. Желаем попутного ветра, успехов и побед!" – сообщила тогда Первая леди Елена Зеленская.

Имя Мазепы для корвета выбрали с целью "восстановление исторических традиций национальной армии" и "увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля".

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский посетил строительство "Гетмана Иван Мазепа". Он осмотрел уровень готовности и оснащения корвета, а также ознакомился с его техническими характеристиками и возможностями. Это судно предназначено стать будущим флагманом Военно-Морских сил Украины.

"Ada" – это тип ракетных корветов, часть проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турецкой Республики. Для Украины их строят с учетом возможности перевооружения на более новые образцы вооружения, а также с возможностью использования вооружения разных производителей. Такие корветы предназначены для операций в прибрежной зоне, способны выполнять задачи противолодочных операций и патрулирование открытых морских пространств.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВМС ВСУ сообщали, что строительство в Турции первого корвета типа Ada продолжается согласно плану. "Гетман Иван Мазепа" ВМС рассчитывают получить уже в 2024-2025 годах.

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