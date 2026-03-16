Украинский ОПК уже готов к конкуренции на европейском рынке, – Гончаров

Оборонно-промышленный комплекс Украины уже готов к конкуренции на европейском рынке.

Об этом заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров на дискуссионной панели "Евроинтеграция. Вызовы и возможности" в рамках форума "Бизнес и Евроинтеграция", организованный медиахолдингом NV, партнером которого стала NAUDI.

Он обозначил ключевые вызовы и возможности для украинского оборонно-промышленного комплекса в контексте интеграции в европейский рынок.

Во время дискуссии Сергей Гончаров отметил, что для украинского частного ОПК евроинтеграция должна рассматриваться не только как выход на новый рынок, а прежде всего как возможность для стратегического партнерства с европейскими компаниями.

"Евроинтеграцию мы видим в партнерстве с европейскими компаниями. На европейском рынке в оборонной сфере конкуренция еще больше, чем во многих других отраслях, а в некоторых случаях речь идет не только об экономической конкуренции, но и о политическом протекционизме", – заявил исполнительный директор NAUDI.

По его словам, несмотря на сложность и высокую зарегулированность европейского оборонного рынка, украинские производители уже имеют конкурентные решения, которые могут быть востребованы в ЕС. Он подчеркнул, что за годы полномасштабной войны украинский оборонно-промышленный комплекс кардинально трансформировался.

"На сегодня украинский ОПК абсолютно изменился по сравнению с 2021 годом. И нам уже есть что предложить, в том числе европейскому рынку, и у нас уже есть продукция, которая может быть конкурентной на европейском рынке", – отметил Гончаров.

Отдельное внимание он уделил вопросу открытия экспорта продукции оборонного назначения. По словам исполнительного директора NAUDI, украинские производители готовы работать на внешних рынках, ведь имеют соответствующий опыт и традиции, а действующее законодательство уже содержит достаточно инструментов для принятия необходимых решений.

"Украинские предприниматели готовы работать на экспорт. Они в основном все знают, как работать на экспорт, потому что Украина всегда была экспортером оборонной продукции, имеет давние традиции. На сегодня национального законодательства достаточно для того, чтобы решать эти вопросы", – подчеркнул он.

В то же время Гончаров предостерег от чрезмерного регулирования и попыток усложнять условия работы бизнеса дополнительными процедурами, которые могут замедлить развитие отрасли и потерю времени в условиях жесткой международной конкуренции. также он обратил внимание на рост интереса к украинской оборонной продукции на традиционных для Украины внешних рынках, в частности на Ближнем Востоке, где сейчас наблюдается повышенный спрос на оборонные решения.