Украинский производитель дронов 'Генерал Черешня' передал новую партию сеток в рамках инициативы 'Павутиння'

В войне, где дроны стали основной угрозой на поле боя, каждый элемент защиты имеет стратегическое значение. Инициатива "Павутиння", которая с 2024 года обеспечивает передовую защитными сетками для обустройства позиций и маршрутов снабжения, продолжает объединять государство, волонтеров и оборонную промышленность. Одним из ключевых партнеров стал украинский производитель FPV-дронов "Генерал Черешня", который уже второй раз передал на фронт партию таких сеток.

"Сегодня передается очередная партия сеток, которые будут защищать наши позиции, позиции на передовой, для обустройства дорог жизни, которые мы очень часто видим на передовой сейчас, когда объезжаем те подразделения, в которые поставляются наши дроны", — отметил Рудольф Акапян, директор по стратегическим коммуникациям Центра исследований беспилотных систем производителя дронов "Генерал Черешня".

По его словам, решение присоединиться к инициативе — не спонтанное, а продиктовано реальным боевым опытом. Во время недавней поездки в Сумскую область представители компании сами попали в опасную ситуацию на открытом участке пути, где и оценили значение инженерной защиты.

"Когда увидели где-то вдали, что начинается дорога, которая уже обустроена такими сетками, мы просто рванули туда, чтобы быстрее на нее заехать, чтобы быть в какой-то безопасности. Когда ехали по этой дороге, мы поняли, как это безопасно и как это действительно нужно", — поделился Рудольф Акапян.

Инициатива "Павутиння" имеет целью системно уменьшить потери среди военных, создавая "коридоры жизни" — защищенные маршруты, где врагу сложно использовать FPV-дроны. По словам Акапяна, такие проекты — это часть комплексного подхода к защите.

"Мы очень рады, что мы, кроме того, что производим дроны, еще и присоединились к этой очень-очень хорошей инициативе, которая называется "Павутиння". И будем это сотрудничество и в дальнейшем развивать, потому что это очень важно — и для нас, и для тех, кто находится на передовой", — добавил он.

Сетки, поступающие на фронт, спасли уже не одну жизнь, а участие таких технологических игроков, как "Генерал Черешня", усиливает инициативу не только материально, но и экспертно. Ведь те, кто создает оружие для фронта, лучше всех понимают, как и чем надо защищаться.

"Генерал Черешня " — украинская компания, которая специализируется на производстве ударных FPV-дронов и имеет сертификацию Министерства обороны Украины. Ее дроны отличаются высокой точностью и адаптированностью к реальным боевым условиям, а спектр их задач охватывает как поражение бронетехники, так и борьбу с вражескими беспилотниками. В составе Центра исследований беспилотных систем команда компании постоянно разрабатывает и внедряет технологические решения, которые сочетают инновационность с максимальной надежностью на фронте.