Украинский производитель патронов заявил о давлении СБУ. Компания приостановила работу

Компания "Спецмашпроект" приостановила выпуск патронов к пулеметам после обысков на предприятии сотрудниками Службы безопасности Украины. Силовики пришли к ним якобы из-за поставок якобы некачественной продукции.

Производитель крупнокалиберных патронов заявил о давлении со стороны СБУ и считают обвинения необоснованными. Об этом на брифинге в Федерации работодателей Украины рассказал директор производства Игорь Голтвенко.

12 февраля на предприятие зашли сотрудники СБУ с обыском в рамках уголовного производства о поставках некачественной продукции. Семь обысков провели дома у должностных лиц компании, три на производственных объектах. Также правоохранители наведались и к заказчикам.

''В ходе обысков на предприятии была изъята техническая документация предприятия, электронные носители должностных лиц общества. Это сделало невозможными дальнейшую производственную деятельность", – говорится в заявлении производителя.

''Спецмашпроект'' – частная компания создана в 2014 году специалистами из Луганского патронного завода. Они единственные в Украине занимаются изготовлением крупнокалиберных патронов калибром 12,7х99 для оружия по стандартам НАТО. Также они наладили выпуск патронов калибра 12,7х108 для советских образцов оружия. Именно такие пулеметы сегодня используют для сбивания ''Шахедов'', которые атакуют Украину.

''Только пять стран в мире могут изготавливать такие крупнокалиберные патроны для образцов советского оружия'', - рассказал директор.

С 16 февраля предприятие временно приостановило работу, а с работниками временно прекратили трудовые договоры.

''Обыски сделали невозможным контрактирование на обеспечение Сил обороны Украины", к которому компания готовилась с декабря 2025 года", – рассказал директор Игорь Голтовенко.

В "Спецмашпроекте" рассказали, что обвинения заключаются в несоответствии заявленным техническим условиям по производству патронов 12,7х99, 127х108 со стальным сердечником.

Следствие считает, что при изготовлении использовали некачественный порох, отсутствие отжига гильз и использование пуль с микротрещинами.

Компания отвергает обвинения, считая обыски и дело давлением на предприятие.

''Мы прошли испытания на баллистическом комплексе PROTOTUPА, результаты которого фиксируются в автоматическом режиме без возможности редактирования. Приемо-сдаточные испытания контролируются представителем заказчиков. Претензий к качеству от заказчиков не было'', – объяснил директор.

В компании написали письмо к президенту Украины с просьбой повлиять на ситуацию.

''Действия отдельных сотрудников СБУ в отношении нашего предприятия, которое полностью работает на повышение обороноспособности Украины, имеют все признаки защиты интересов импортеров боеприпасов, которые стремятся сохранить свой бизнес за счет отечественного производителя'', – говорится в нем.