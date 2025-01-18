Украинский разведчик со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон: видео

Украинскому разведчику со второго выстрела удалось сбить вражеский дрон россиян во время выполнения боевого задания на Торецком направлении. Беспилотник как раз начал заходить на удар.

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Соответствующее видео обнародовали на официальном канале 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ в Telegram. На кадрах можно наблюдать, как наш военный точным выстрелом уничтожает дрон оккупантов.

"Бойцы взвода разведки 2-го батальона 12-й бригады "Азов" попали под прицел вражеского ударного дрона во время выполнения боевого задания. Разведчику на позывной "Фиш" удалось быстро идентифицировать угрозу и уничтожить дрон во время захода на удар", – отмечается в сообщении, там добавили, что ни один из собратьев, которые были рядом не пострадали.

Военные рассказали, что враг не перестает наращивать количественное и качественное применение ударных беспилотников для атаки украинских Вооруженных сил. Поэтому азовцы внимательно следят за обстановкой как на земле, так и в воздухе.

Напомним, расчет FPV-перехватчиков бригады "Спартан" на Запорожском направлении "приземлил" три мощных дрона-разведчика российской армии – "Орлан-10" и два SuperCam S350. Общая сумма сбитых БПЛА составляет примерно $200 тысяч.

Военные подчеркнули, что эти дроны принадлежат к числу самых современных в арсенале российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, нашим военным с помощью FPV-дрона удалось сбить очередной вражеский беспилотник ZALA. Это третий по счету БПЛА оккупантов, который сумели уничтожить наши защитники вблизи Курахово.

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