Украинский штурмовик уничтожил трех оккупантов в ближнем стрелковом бою на Покровском направлении. Видео

Штурмовик из рядов ВСУ самостоятельно обезвредил троих солдат российской армии на Покровском направлении фронта. Ему удалось ликвидировать их в ближнем стрелковом бою.

Видео дня

Героем стал военнослужащий 152-й отдельной егерской бригады. Видео опубликовано в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Восточное направление. Начните день с приятного: например, с эпизода штурмовых действий на позиции оккупантов", – говорится в сообщении под роликом.

На кадрах виден момент со штурма воинами ВСУ вражеского окопа. Внутри укрытия находилось не менее трех захватчиков, которых украинский штурмовых самостоятельно, с близкой дистанции отправил на тот свет.

"Покровскому направлению воину егерской бригады удалось ликвидировать троих вражеских штурмовиков в ближнем стрелковом бою", – уточнили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, воины спецподразделения Art Division в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО уничтожили российских захватчиков в укрытиях на Покровском направлении. Для ударов по позициям врага защитники использовали высокоточную гаубицу M777 под названием "Три топора".

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