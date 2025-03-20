"Три топора" возмездия: артиллеристы ГУР показали, как уничтожают оккупантов на Покровском направлении огнем из гаубицы M777. Видео

Бойцы Главного управления разведки Украины продолжают уничтожать российских захватчиков в Донбассе. На Покровском направлении воины спецподразделения Art Division в составе "Спецподразделения Тимура" нанесли мощные удары по позициям врага.

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В ГУР показали эксклюзивные кадры, на которых артиллеристы используют высокоточную гаубицу M777 под названием "Три топора". Благодаря профессиональным и искусным действиям украинские воины методически ликвидируют оккупантов и уничтожают их места сосредоточения.

"Безжалостные "Три топора" возмездия рубят по местам сосредоточения российских захватчиков ― земля должна гореть под оккупантами!" – прокомментировали в разведке работу спецподразделения Art Division.

Борьба продолжается, и каждый выстрел приближает победу Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении в течение минувших суток бойцы Сил обороны остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины отразили очередной механизированный штурм войск РФ во Временном Яру в Донецкой области. Была уничтожена техника и живая сила противника.

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