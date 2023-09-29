Украинский замес: военное телевидение показало красноречивый ролик о контрнаступлении

Украинцы и западные партнеры ожидают успешных результатов от контрнаступления ВСУ. В связи с этим военное телевидение показало нестандартный ролик, где будни солдата сравнивают с приготовлением хлеба.

Об этом стало известно из Facebook-страницы секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Кроме того, в подписе к ролику он авторов с очередной высокопрофессиональной работой.

"Украинский замес! Рецептура оригинальная, национальная технология. Эксклюзивный производитель и поставщик – Силы обороны Украины", – написал он.

Кроме того, Данилов отметил, что автором ролика является его земляк Илларион Павлюк.

"Луганск рулит! Автор ролика – руководитель военного телевидения Украины – мой земляк Илларион Павлюк, выпускник Восточноукраинского национального университета факультета журналистика 2001 года. Известный украинский документалист и продюсер. Кстати, – автор одного из лучших документальных проектов о пропаганде, дезинформации и манипуляции Обыкновенные зомбы и других", – написал секретарь СНБО Украины.

Видео дня

Кроме того, Данилов в подписе к ролику авторов с очередной высокопрофессиональной работой.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Военный эксперт Сергей Грабский считает, что сейчас на южном направлении решается судьба украинского контрнаступления.

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной утром 28 сентября, заявил: наступательную операцию наши воины ведут на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!