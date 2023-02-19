Украинским бойцам удалось запечатлеть разгром российских танков и с неба, и с земли. Видео

Украинские защитники показали видео уничтожение двух российских танков, один из которых пытался расстрелять наши позиции. Бой удалось снять и с неба, и с земли.

Видео дня

Видео Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепр опубликовали в Telegram "СтратКом ВСУ". Отмечается, что бойцы указанной бригады установили мину, на которой взорвался первый танк. Второй приехал, чтобы его вытащить, и попал под огонь защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После этого вражеские машины добили гранатометчики, окончательно превратив их в металлолом.

Напомним: также украинские защитники в Луганской области ярко уничтожили российских захватчиков. Для максимального эффекта они дождались, пока российские солдаты соберутся вместе в одном здании, и только тогда нанесли прицельный удар. Отличную работу проделали бойцы из 92-й омбр.

Десантники же из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали украинцам, как уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". На нем оккупанты попытались атаковать позиции украинских воинов, однако те встретили врага из ПТРК Javelin.

Кроме того, Силы обороны 19 февраля сбили вражеский самолет Су-25, а также 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские снайперы показали, как уничтожают путинских военных на востоке страны. В частности, они устроили "ночное сафари" на российскую пехоту;

– в ГУР сообщили, что Россия спрятала свою боевую авиацию на территории, расположенной за пределами досягаемости огня Вооруженных сил Украины. Речь идет о не менее 200 км от границы.

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