Сейчас много разговоров и вопросов о том, что собой представляют линии обороны оккупантов и будет ли СОУ легче после прорыва первой линии? Скажу так – легко не будет никогда, это война. Но, немного ясности, думаю, следует внести.

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Далее текст на языке оригинала.

Перша лінія оборони, яку іноді наші ЗМІ стали правильно називати смугою забезпечення, це і справді дуже складна ділянка для прориву. Вона відрізняється тим, що тут найвищий рівень мінно-фугасних загороджень, крім решти, типу секретів з ПТРК і т.д.

На початку червня я вже пояснював, чому для прориву саме в цій зоні застосовувалися БМП "M2 Bradley" і "Leopard 2" – тому що для таких дій потрібна була техніка, яка гарантує максимальне збереження життів екіпажу і десанту. І саме цим обумовлена неквапливість просування СОУ у смузі забезпечення.

Друга лінія оборони – основна. Незважаючи на те, що вона називається основною, тут концентрація мінно-фугасних загороджень менша і розміщується в основному артилерія, що прикриває першу лінію вогнем, а також основні сили та засоби окупаційних військ.

По суті, смуга забезпечення призначена для гальмування, або зовсім зупинки просування сил противника. У нашому випадку, смуга забезпечення дійсно гальмує наше просування, але не зупиняє його. І є ще один важливий нюанс.

Російське командування стало задіювати резерви з другої лінії, посилення першої, фактично, з другої половини червня. У той же час СОУ досі діють у смузі забезпечення підрозділами обмеженого функціоналу, без залучення основної ударної групи.

Для розуміння меж основної лінії оборони то опорними пунктами її є, наприклад, Старомлинівка, Роботино-Новопрокопівка, Василівка і т.д. І як ми можемо бачити, по ряду напрямків ми знаходимося в безпосередній близькості від деяких із цих "опорників". Висновки робіть самі.

Третя лінія – тилова. Вона створена для вирішення як питань із забезпеченням другої та першої ліній, так і для розміщення запасних позицій, необхідних військам при відході з першої та другої ліній. Але ці позиції облаштовані гірше, ніж на перших двох лініях оборони.

У свою чергу, після активізації СОУ в смузі забезпечення, розкрилася не лише друга лінія, яка задіяла артилерію, тим самим видавши її позиції, що послужило встановленню рекорду зі знищення стволів РОВ, а й розгорнулося відпрацювання по третій лінії, тиловим об’єктам.

Так, у червні також були встановлені рекорди за кількістю знищених засобыв ППО окупантів, рекорд знищеної спецтехніки, а також другий результат за всю війну за кількістю знищеного автомобільного транспорту. І це все ефект тиску від першої до третьої лінії.

Ось, що собою представляють лінії оборони окупантів. І дії СОУ на певній ділянці не означають, що вони не зачіпають ділянки за кілька десятків кілометрів від основної локації бойових зіткнень. Все відбувається комплексно та планомірно.