Украинское следствие пока не определило происхождение беспилотников Shahed

Представители власти и военные неоднократно заявляли о сбитии иранских дронов-камикадзе Shahed-131/136 и Mohajer-6. Кроме того, Главное управление разведки Минобороны показало комплектующие дронов, среди которых были найдены компоненты из Европы, США, а также надписи на языке Ирана.

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В свою очередь следствие пока что не может с уверенностью говорит о происхождении этих беспилотников. Об этом "Суспільному" рассказал прокурор департамента по противодействию преступлений в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Иван Чижевский.

Прокурор отметил, что открыто более 50 уголовных производств из-за применения этих дронов-камикадзе. Однако сказать о том, являются ли эти БПЛА иранскими или нет, пока невозможно. Чижевский отметил, что сейчас идет досудебное расследование, и оно не будет быстрым.

"Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов широкого масштаба, которые смогут выяснить, что это за комплектующие, их происхождение. По экспертизам будет установлено происхождение данных беспилотников и производителя компонентов", – рассказал прокурор.

Также Чижевский добавил, что проведение экспертиз усложняется из-за воздушных тревог и новых атак российских оккупантов. Кроме того, прокурор заявил, что следствие стремится установить все составляющие, связанные с атаками беспилотников. Однако россияне пытаются запутать украинских следователей и экспертов.

"Есть случаи, когда страна-агрессор специально наносит маркировку определенной компании с целью ведения нас в заблуждение. Или наоборот мы фиксировали следы уничтожения названий, маркировки или наклеек на изделиях. Следствию предстоит установить каждый компонент: страну происхождения, дату изготовления и убедиться, что аббревиатура или название компании, которая изготовила, не является подделкой", – рассказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия не оставила планов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты готовятся в том числе к очередной атаке иранскими дронами-камикадзе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в новогоднюю ночь российские военные устроили массированную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 45 вражеских БПЛА. Всего на новогодние праздники силы украинской ПВО уничтожили 84 дрона.

3 января спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что российские войска использовали по меньшей мере половину дронов-камикадзе из новой партии, которую Иран предоставил РФ. В общей сложности в этой партии, по данным украинских спецслужб, насчитывалось 250 беспилотников.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными" и заявил, что Иран не является частью "конфликта между Россией и Украиной".

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