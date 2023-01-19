Зеленский заявил, что Россия готовится применить против Украины очередной пакет иранских дронов

Страна-агрессор Россия не оставила планов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты готовятся, в том числе, к очередной атаке иранскими дронами-камикадзе.

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В то же время украинские защитники готовы отбивать угрозу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время "Украинского завтрака 2023" в Давосе, Швейцария, 19 января.

По словам главы государства, российские оккупанты ударили по нашей стране уже сотнями иранских дронов. В то же время Зеленский предупредил, что РФ готовится применить против Украины очередной пакет иранских БПЛА.

"Именно по нас бьют иранские дроны. Уже не десятки, мы видим уже сотни. Сейчас Россия готовится применить еще один пакет. Я не знаю, на сколько дней, недель, месяцев они хотят это растянуть. Тем не менее, мы можем все это отбивать. Мы знаем, сколько нам нужно, мы понимаем все наши цели. Наши партнеры знают энергетическую инфраструктуру нашего государства и все места, куда может бить Россия, чтобы сделать очередной блэкаут", – сказал Зеленский.

Напомним, администрация США обсудила с новыми властями Израиля возможности для прекращения утечки оружия из Ирана. В частности, речь идет о поставках беспилотников в Россию, применяющую их против мирного населения Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в новогоднюю ночь российские военные устроили массированную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 45 вражеских БПЛА. Всего на новогодние праздники силы украинской ПВО уничтожили 84 дрона.

3 января спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что российские войска использовали по меньшей мере половину дронов-камикадзе из новой партии, которую Иран предоставил РФ. В общей сложности в этой партии, по данным украинских спецслужб, насчитывалось 250 беспилотников.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными" и заявил, что Иран не является частью "конфликта между Россией и Украиной".

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