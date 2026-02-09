"Украинское войско держит строй": Сырский подвел итоги января на войне
В январе 2026 года общие потери государства-агрессора России на войне против Украины достигли 31,7 тыс. человек. Это на 9 тыс. превышает объемы пополнения оккупационного войска за тот же период – такую тенденцию нужно продолжать и укреплять.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. На своем Telegram-канале он поделился результатами работы Сил обороны на фронте в течение первого месяца текущего года.
Военные итоги января
"В войне против украинцев российская армия использует своих "проверенных" союзников – мороз и мрак. Но врагу не удастся нас сломать... ВСУ стабилизировали обстановку на фронте, останавливали противника, эффективно уничтожали его личный состав и технику", – сообщил генерал.
DeepStrike-удары по противнику
- За прошлый месяц дальнобойными средствами было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ.
- Это позволило уменьшить общую переработку нефти Россией на 19%, или 53,4 млн тонн в год.
Боевая работа Воздушных сил
- Нанесено 80 авиационных ударов
- Ударные БпЛА осуществили более 300 тысяч специальных заданий.
- Вследствие "бавовны" на аэродромах захватчиков уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.
Защита Украины противовоздушной обороной
- Несмотря на имеющийся дефицит боеприпасов, в январе силами ПВО было уничтожено 21,7 тыс. воздушных целей противника и 21,6 тыс. дронов различных типов.
Сырский подытожил: наша страна четыре года ведет полномасштабную войну против превосходящего противника, но украинское войско держит строй и продолжает сокращать численность группировки российского агрессора.
"Искренне благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу. Борьба продолжается", – выразил благодарность главком.
