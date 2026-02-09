'Украинское войско держит строй': Сырский подвел итоги января на войне

В январе 2026 года общие потери государства-агрессора России на войне против Украины достигли 31,7 тыс. человек. Это на 9 тыс. превышает объемы пополнения оккупационного войска за тот же период – такую тенденцию нужно продолжать и укреплять.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. На своем Telegram-канале он поделился результатами работы Сил обороны на фронте в течение первого месяца текущего года.

Военные итоги января

"В войне против украинцев российская армия использует своих "проверенных" союзников – мороз и мрак. Но врагу не удастся нас сломать... ВСУ стабилизировали обстановку на фронте, останавливали противника, эффективно уничтожали его личный состав и технику", – сообщил генерал.

DeepStrike-удары по противнику

За прошлый месяц дальнобойными средствами было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ.

Это позволило уменьшить общую переработку нефти Россией на 19%, или 53,4 млн тонн в год.

Боевая работа Воздушных сил

Нанесено 80 авиационных ударов

Ударные БпЛА осуществили более 300 тысяч специальных заданий.

Вследствие "бавовны" на аэродромах захватчиков уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.

Защита Украины противовоздушной обороной

Несмотря на имеющийся дефицит боеприпасов, в январе силами ПВО было уничтожено 21,7 тыс. воздушных целей противника и 21,6 тыс. дронов различных типов.

Сырский подытожил: наша страна четыре года ведет полномасштабную войну против превосходящего противника, но украинское войско держит строй и продолжает сокращать численность группировки российского агрессора.

"Искренне благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу. Борьба продолжается", – выразил благодарность главком.

– Только за первый месяц 2026 года войска РФ во время попыток прорвать границу Украины потеряли фактически два батальона солдат убитыми и ранеными.

– Согласно сводке ГШ ВСУ, наши защитники за сутки 8 февраля уменьшили численность российской оккупационной армии на 1250 человек. Общие боевые потери Российской Федерации в живой силе (за все время широкомасштабной войны) составляют 1 млн 247 тыс. 580 человек.

