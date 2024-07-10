Украинцы и бизнес собрали на восстановление 'Охматдета' сотни миллионов гривен

Украинцы и представители отечественного бизнеса собрали на восстановление пораженной российской ракетой детской больницы "Охматдет" почти 300 млн грн. Эта сумма практически в три раза превышает заявленную при открытии сбора monobank и UNITED24 – при этом на сбор средств для восстановления разрушенных корпусов и закупки оборудования ушли всего сутки.

Видео дня

Наибольшее пожертвование от одного благотворителя составило 20 миллионов, тем временем ряд компаний совершали многомиллионные пожертвования напрямую в "Охматдет". Подробности сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные monobank, UNITED24 и заявления о прямых пожертвованиях.

Из обнародованных данных следует, что украинские компании и простые граждане за 28 часов собрали 280 миллионов гривен для "Охматдета", и это только в рамках объявленного monobank и UNITED24 сбора.

Крупнейшими донатами отличились IT-компания Grammarly и "АТБ": они перечислили по 20 млн. грн.

На 10 млн грн ближе восстановление "Охматдета" сделала компания "АВТ Бавария".

Сеть мультимаркетов "Аврора", monobank и группа компаний "Автострада" направили в поддержку главной детской больницы, по которой ударили российские террористы, по 5 млн. грн., Uber и группа IT-компаний Netpeak Group задонатили по 2 млн. грн.

В то же время ряд украинских компаний решили поддержать "Охматдет" индивидуальными пожертвованиями – вне рамок сбора. Прямые донаты делали десятки крупных украинских бизнесов, самые значительные взносы на счета самой больницы и аффилированных с ней благотворительных фондов сделали "Киевстар", Favbet, Kernel и ОККО: каждая компания направила на восстановление "Охматдета" по 10 млн грн.

По 5 млн грн в помощь больнице выделили инвестгруппу ICU, компании "Укрнафта" и GSC Game World. Еще 4 млн грн поступило от киевского ЦУМа, а 3 млн грн перечислил "ПриватБанк".

При этом только финансовыми пожертвованиями дело не завершилось. Ряд бизнесов предложил "Охматдету" и другую поддержку. Так, "Dnipro-M" снабдил волонтеров, разбиравших завалы разрушенных корпусов, необходимыми инструментами. "Эпицентр К" направил на место российского теракта технику, помогавшую в проведении поисково-спасательной операции. Сети супермаркетов "АТБ", "Сильпо", "Новус", "Ашан", "Varus" и "Коло" обязались оперативно доставлять к месту очередного российского преступления продукты питания и воду для собравшихся там ради спасения украинцев. детей.

Также питьевую воду для нужд больницы передали и ведущие производители, в том числе "Миргородская", VODA UA и другие.

Напомним, накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

Всего в результате утренней атаки России по Украине погибли десятки человек, среди них – четверо детей. Около 200 гражданских ранены.

Только в Киеве на 15:44 9 июля погибли 32 человека, среди них 4 ребенка, 120 – пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены.

Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.

Российский удар по крупнейшей детской больнице страны, где на момент атаки находилось почти 630 детей и продолжались серьезные операции, повлекло за собой полное разрушение здания отделения токсикологии, а также серьезное повреждение еще четырех, в том числе нового корпуса больницы, который был открыт в 2021 году.

В Службе безопасности Украины показали обломки корпуса и серийные номера российской ракеты Х-101, обнаруженные на месте теракта. То, что именно Россия виновата в преднамеренном ударе по "Охматдету", подтвердили многочисленные OSINT-расследователи и эксперты по ракетным вооружениям, свои доказательства обнародовали и в Bellingcat. А в сообществе Molfar идентифицировали 95 российских военных, причастных к обстрелу "Охматдета".

Однако Россия продолжает цинично врать, что, мол, разрушения больницы повлекли за собой "антиракеты" украинской ПВО. Такие заявления делал, в частности, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, эту же ложь и обвинения в адрес Украины повторил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН 9 июля.