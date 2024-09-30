UKRNAFTA закупила и передала оборудование для 13 бригады оперативного назначения НГУ 'Хартия'

Взнос компании составляет 10 000 000 гривен. За эти средства было закуплено 20 тепловизионных коптеров AUTEL EVO MAX 4T и 60 дронов DJI Mavic 3PRO + пульты управления.

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Это первая партия переданных средств и оборудования.

Птицы уже на харьковском направлении помогают ребятам выполнять боевые задачи.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".